Xiaomi 14 Ultra'nın yeni görselleriyle birlikte tüm özellikleri sızdırıldı

Teknoloji devi Xiaomi, 25 Şubat'ta uzun zamandır beklenen yeni premium cihazı Xiaomi 14 Ultra'yı piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni rapor ise bu amiral gemisi cihazın özelliklerini ve yeni görsellerini ortaya çıkardı.

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İşte Xiaomi 14 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Önümüzdeki hafta MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2024'te tanıtılması beklenen Xiaomi 14 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 SoC tarafından desteklenecek ve Avrupa'da 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla gelecek. Ancak bazı pazarlarda 1TB modelinin de çıkması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 1440p çözünürlüklü ve 3.000 nit en yüksek parlaklığa sahip 6,73 inç 120Hz AMOLED ekranla donatılacak cihaz, HDR10+ desteğine ve biyometrik kimlik doğrulama için altında bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak. 5300mAh batarya ile donatılacak cihaz, 90W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj sunacak.

Dört adet 50 MP sensöre sahip cihazın birincil sensörü, 1 inç sensör boyutuna, f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS'ye sahip 50 MP Sony LYT 900 lens olacak. Birincil sensöre f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ultra geniş açılı lens, 50MP çözünürlük ve f/3.0 diyafram açıklığına sahip bir telefoto ve periskop kamera eşlik edecek. Selfie'ler için ise cihazın 32MP ön kameraya sahip olması bekleniyor.

Saniyede 24 kareye kadar 8K kayıt yapabilecek cihaz, 4K çözünürlüklü videoları 60 fps'de ve 1080p çözünürlüklü videoları 1920 fps'de kaydetme seçeneğine sahip olabilir. Son olarak telefonun ön kamerası ise 4K videoları kaydedebilecek kapasitede olabilir.

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