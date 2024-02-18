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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra'nın yeni görselleriyle birlikte tüm özellikleri sızdırıldı

    25 Şubat'ta gerçekleşecek olan MWC 2024'te tanıtılması beklenen Xiaomi 14 Ultra'nın yeni görselleriyle birlikte tüm özellikleri sızdırıldı. İşte cihazın beklenen özellikleri:
    Xiaomi 14 Ultra'nın tüm özellikleri ortaya çıktı
    Teknoloji devi Xiaomi, 25 Şubat'ta uzun zamandır beklenen yeni premium cihazı Xiaomi 14 Ultra'yı piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni rapor ise bu amiral gemisi cihazın özelliklerini ve yeni görsellerini ortaya çıkardı.

    İşte Xiaomi 14 Ultra'nın beklenen özellikleri:

    Önümüzdeki hafta MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2024'te tanıtılması beklenen Xiaomi 14 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 SoC tarafından desteklenecek ve Avrupa'da 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla gelecek. Ancak bazı pazarlarda 1TB modelinin de çıkması bekleniyor.

    Xiaomi 14 Ultra'nın tüm özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    1440p çözünürlüklü ve 3.000 nit en yüksek parlaklığa sahip 6,73 inç 120Hz AMOLED ekranla donatılacak cihaz, HDR10+ desteğine ve biyometrik kimlik doğrulama için altında bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak. 5300mAh batarya ile donatılacak cihaz, 90W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj sunacak.

    Dört adet 50 MP sensöre sahip cihazın birincil sensörü, 1 inç sensör boyutuna, f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS'ye sahip 50 MP Sony LYT 900 lens olacak. Birincil sensöre f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ultra geniş açılı lens, 50MP çözünürlük ve f/3.0 diyafram açıklığına sahip bir telefoto ve periskop kamera eşlik edecek. Selfie'ler için ise cihazın 32MP ön kameraya sahip olması bekleniyor.

    Xiaomi 14 Ultra'nın tüm özellikleri ortaya çıktı
    Saniyede 24 kareye kadar 8K kayıt yapabilecek cihaz, 4K çözünürlüklü videoları 60 fps'de ve 1080p çözünürlüklü videoları 1920 fps'de kaydetme seçeneğine sahip olabilir. Son olarak telefonun ön kamerası ise 4K videoları kaydedebilecek kapasitede olabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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