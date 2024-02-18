Xiaomi 14 Ultra'nın yeni görselleriyle birlikte tüm özellikleri sızdırıldı

Önümüzdeki hafta MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2024'te tanıtılması beklenen Xiaomi 14 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 SoC tarafından desteklenecek ve Avrupa'da 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla gelecek. Ancak bazı pazarlarda 1TB modelinin de çıkması bekleniyor.
Dört adet 50 MP sensöre sahip cihazın birincil sensörü, 1 inç sensör boyutuna, f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS'ye sahip 50 MP Sony LYT 900 lens olacak. Birincil sensöre f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ultra geniş açılı lens, 50MP çözünürlük ve f/3.0 diyafram açıklığına sahip bir telefoto ve periskop kamera eşlik edecek. Selfie'ler için ise cihazın 32MP ön kameraya sahip olması bekleniyor.
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.