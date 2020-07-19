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    OnePlus Nord'un teknik detayları belli oldu

    Çinli teknoloji üreticisi OnePlus'ın birkaç gün içinde resmi olarak tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli OnePlus Nord'un teknik özellikleri açıklanmaya devam ediyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus Nord'un teknik detayları belli oldu
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    OnePlus, resmi sunumunu 21 Temmuz'da gerçekleştireceği Nord akıllı telefon modelinin özellikleri hakkında bilgiler yayınlamaya devam ediyor. Şirket bu kez, cihazın ekran özellikleri hakkında bazı veriler yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Vivo, ekran işlevi de gören fiziksel klavyeli telefon patenti aldı"

    Tanıtımına saatler kaldı

    Son bilgilere göre OnePlus Nord, 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelecek. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisine de sahip olacak akıllı telefonun 6.44 inçlik ekran ve 2400 × 1080 piksel, yani FullHD+ çözünürlük sunacağı bildirilmiş durumda. Cihaz ayrıca Geekbench testinde de ortaya çıktı ve OnePlus Nord'un en üst varyantının 12GB RAM ile geleceği belirtilirken, 8GB'lik versiyonunun olacağı da söyleniyor.

    Gelelim akıllı telefonun diğer teknik özelliklerine. OnePlus Nord modelinin Snapdragon 765G işlemci ve 4.115 mAh pil ile satışa sunulacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Cihaz Android 10 işletim sistemini çalıştıracak. Çift ön kamera kurulumu, 32MP + 8MP'lik (105 derece açı) sensörlerden oluşacak ve arka panelde ise 48MP'lik ana Sony IMX586 sensörüne ek olarak 8MP + 5MP ve makro sensörden oluşan dörtlü kamera modülü yer alacak. Akıllı telefonun fiyatının ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.



    https://www.fonearena.com/blog/317690/oneplus-nord-specs-confirmed.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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