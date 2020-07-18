Vivo, ekran işlevi de gören fiziksel klavyeli telefon patenti aldı

Tam Boyutta Gör

Fiziksel klavyeye sahip telefonların çağı çok geride kaldı ve artık tam ekranlı akıllı telefon modellerine gittikçe yaklaşıyoruz. Ancak tüm bu teknolojik ilerlemelere rağmen teknoloji şirketleri fiziksel klavye sevdasından tam olarak vazgeçmiş değil. Bunun son örneği ise Vivo.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Flip, 2020'nin en çok satan katlanabilir akıllı telefonu oldu"

Nokia benzeri tasarım

Ortaya çıkan yeni bir patente göre Vivo, alt kısmında dönen fiziksel bir klavyeye sahip akıllı telefon geliştirmeyi düşünüyor. Dönen modülün bir tarafında fiziksel klavye yer alırken, diğer tarafında ise bir ekran bulunuyor. Klavye tarafı yazışmalar için fiziksel klavye kullanmak isteyen kullanıcılara yönelik tasarlanmış. Arka taraftaki ekran kısmı ise oyun ve medya oynatmak için daha büyük bir ekran deneyimi sunmaya odaklı.

Tam Boyutta Gör

Ancak bundan tam 10 yıl önce piyasaya sürülen Nokia 5700 XpressMusic ve Nokia 3250 telefonlar da alt kısımlarında dönen bir fiziksel klavyeye sahiplerdi. O yüzden Vivo'nun aldığı bu patentin çok da özgün bir tasarım olmadığı söylenebilir. Öte yandan bu patentin, kağıt üzerinde bir proje olduğunu ve uygulamaya geçip geçmeyeceğini söylemenin güç olduğunu belirtmemiz gerek.

https://www.gizchina.com/2020/07/17/another-weird-patent-vivos-half-rotatable-screen-keyboard/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.