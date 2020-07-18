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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo, ekran işlevi de gören fiziksel klavyeli telefon patenti aldı

    Çinli akıllı telefon üreticilerinden Vivo, Nokia'nın 10 yıl önce piyasaya sürdüğü tasarıma benzer, fiziksel klavyeli bir akıllı telefon patenti aldı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Vivo, ekran işlevi de gören fiziksel klavyeli telefon patenti aldı
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    Fiziksel klavyeye sahip telefonların çağı çok geride kaldı ve artık tam ekranlı akıllı telefon modellerine gittikçe yaklaşıyoruz. Ancak tüm bu teknolojik ilerlemelere rağmen teknoloji şirketleri fiziksel klavye sevdasından tam olarak vazgeçmiş değil. Bunun son örneği ise Vivo.

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    Nokia benzeri tasarım

    Ortaya çıkan yeni bir patente göre Vivo, alt kısmında dönen fiziksel bir klavyeye sahip akıllı telefon geliştirmeyi düşünüyor. Dönen modülün bir tarafında fiziksel klavye yer alırken, diğer tarafında ise bir ekran bulunuyor. Klavye tarafı yazışmalar için fiziksel klavye kullanmak isteyen kullanıcılara yönelik tasarlanmış. Arka taraftaki ekran kısmı ise oyun ve medya oynatmak için daha büyük bir ekran deneyimi sunmaya odaklı.

    Ancak bundan tam 10 yıl önce piyasaya sürülen Nokia 5700 XpressMusic ve Nokia 3250 telefonlar da alt kısımlarında dönen bir fiziksel klavyeye sahiplerdi. O yüzden Vivo'nun aldığı bu patentin çok da özgün bir tasarım olmadığı söylenebilir. Öte yandan bu patentin, kağıt üzerinde bir proje olduğunu ve uygulamaya geçip geçmeyeceğini söylemenin güç olduğunu belirtmemiz gerek.



    https://www.gizchina.com/2020/07/17/another-weird-patent-vivos-half-rotatable-screen-keyboard/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 32 dk.
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    SEO19 (EEEE 55555) 4 sa.
    görme engelliler % sini hiç düşünmüyorsunuz !
    görme engelli sayısı apple kullanıcısından daha fazla dır !!!
    ve bu engel durumundakilerin fazla bir ürün tercih hakkı söz konusu değil !

    dahası görme engelli demek % 100 göremeyen demek anlamına gelmiyor.
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