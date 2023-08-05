OnePlus Open render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

OnePlus Open render görüntüleri paylaşıldı
Hatırlayacağınız üzere daha önce OnePlus V Fold isimli bir modele ait render görüntüleri paylaşılmıştı. Hatta bu modelin Galaxy Z Fold serisine olan benzerliği dikkat çekti. Yeni görüntülerin ise, üretim öncesi OnePlus Open birimlerine dayandığı belirtiliyor. Bu görüntülere baktığımızda ise, cihazın Galaxy Z Fold'un yanı sıra Oppo Find N2'yi anımsattığını söylemek daha doğru.
OnePlus Open neler sunacak?
Mevcut raporlara göre OnePlus Open, her ikisi de 120 Hz yenileme hızına sahip 7,8 inç iç ekrana ve 6,3 inç dış ekrana sahip olacak. Bununla birlite katlanabilir telefonun 16 GB'a kadar RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alacağı belirtiliyor.
Kamera bölümünde cihaza, 64MP telefoto, 48MP birincil ve ultra geniş sensörlerden oluşan üçlü bir kurulum eşlik edecek. Cihazın diğer özellikleri arasında 67W hızlı şarj desteği ve 4.800mAh pil paketi yer alıyor. OnePlus, ilk katlanabilir telefonunun bu yılın üçüncü çeyreğinde geleceğini doğruladı. Ancak kesin bir tarih paylaşılmadı. Sektöre yakın kaynaklar ise 29 Ağustos tarihine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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