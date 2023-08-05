OnePlus Open render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu olacak OnePlus Open için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öyle ki marka, geçtiğimiz günlerde OnePlus Open'ın varlığını doğruladı. Bugünse yeni akıllı telefonun tasarımını gösteren bir dizi render görüntüsü paylaşıldı. Yeni görüntüler, OnePlus Open'a her açıdan ön bakış fırsatı sunuyor.

OnePlus Open render görüntüleri paylaşıldı

Hatırlayacağınız üzere daha önce OnePlus V Fold isimli bir modele ait render görüntüleri paylaşılmıştı. Hatta bu modelin Galaxy Z Fold serisine olan benzerliği dikkat çekti. Yeni görüntülerin ise, üretim öncesi OnePlus Open birimlerine dayandığı belirtiliyor. Bu görüntülere baktığımızda ise, cihazın Galaxy Z Fold'un yanı sıra Oppo Find N2'yi anımsattığını söylemek daha doğru.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görüntüde OnePlus Open'ın rakiplerine kıyasla daha kompakt bir cihaz olacağını görüyoruz. Daha ince çerçevelere ek olarak arka bölümde kamera adasına büyük bir alan ayrılmış. Bu bölümde ise, Hasselblad logosu ve üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamera ise, sol üst köşeden sağ üste taşınmış.

Tam Boyutta Gör Parmak izi sensörü şaşırtıcı bir şekilde (katlanabilir için) güç düğmesine gömülüyken, uyarı kaydırıcısı hala içeride. Arka kısım gördüğünüz gibi suni deri bir dokuya sahip.

OnePlus Open neler sunacak?

Mevcut raporlara göre OnePlus Open, her ikisi de 120 Hz yenileme hızına sahip 7,8 inç iç ekrana ve 6,3 inç dış ekrana sahip olacak. Bununla birlite katlanabilir telefonun 16 GB'a kadar RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alacağı belirtiliyor.

Resmen onaylandı: OnePlus Open geliyor 1 hf. önce eklendi

Kamera bölümünde cihaza, 64MP telefoto, 48MP birincil ve ultra geniş sensörlerden oluşan üçlü bir kurulum eşlik edecek. Cihazın diğer özellikleri arasında 67W hızlı şarj desteği ve 4.800mAh pil paketi yer alıyor. OnePlus, ilk katlanabilir telefonunun bu yılın üçüncü çeyreğinde geleceğini doğruladı. Ancak kesin bir tarih paylaşılmadı. Sektöre yakın kaynaklar ise 29 Ağustos tarihine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.