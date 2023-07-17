Tam Boyutta Gör Fiyat ve performans odaklı akıllı telefonlar ile ses getiren OnePlus, amiral gemisi katili OnePlus Open ve OnePlus 12 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda her iki telefon hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak OnePlus 12'nin tanıtım ve çıkış tarihi açıklandı.

OnePlus 12 ne zaman tanıtılacak?

Bilmeyenler için OnePlus 11, ilk olarak 4 Ocak 2023 tarihinde Çin pazarında satışa çıkmıştı. 7 Şubat'ta ise küresel yolculuğuna başladı. Bu doğrultuda sektöre yakın kaynaklar, OnePlus 12'nin Aralık 2023 tarihinde tanıtılacağını bildirdi. Ocak veya Şubat 2024'te ise global pazara sunulacak.

Daha önce OnePlus 12, yeni periskop kamera dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde sızdırıldı. Öyle ki amiral gemisi telefonun ön yüzünde ortalanmış selfie kamerası ve ince ekran çerçevelerine sahip olacağını öğrendik. Gücünü ise Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan alacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sızıntı kaynağı, Galaxy Z Fold 5'e rakip olacak OnePlus Open'ın çıkış tarihine de değindi. Buna göre yeni katlanabilir telefon, 26 Temmuz tarihinde tanıtılacak Galaxy Z Fold 5/Flip 5'in hemen ardından 29 Ağustos tarihli bir etkinlikte görücüye çıkacak.

OnePlus 12 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı 4 gün önce eklendi

Peki siz OnePlus 12 ve OnePlus V Fold hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 5 veya Flip 5'in yerini alabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Amiral gemisi katili OnePlus 12'nin çıkış tarihi belli oldu!