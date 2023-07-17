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    Anlık Bildirim

    Amiral gemisi katili OnePlus 12'nin çıkış tarihi belli oldu

    Merakla beklenen OnePlus 12 modelinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki amiral gemisi katili bu telefon Çin ve küresel pazarda ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar
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    Amiral gemisi katili OnePlus 12'nin çıkış tarihi belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Fiyat ve performans odaklı akıllı telefonlar ile ses getiren OnePlus, amiral gemisi katili OnePlus Open ve OnePlus 12 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda her iki telefon hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak OnePlus 12'nin tanıtım ve çıkış tarihi açıklandı. 

    OnePlus 12 ne zaman tanıtılacak?

    Bilmeyenler için OnePlus 11, ilk olarak 4 Ocak 2023 tarihinde Çin pazarında satışa çıkmıştı. 7 Şubat'ta ise küresel yolculuğuna başladı. Bu doğrultuda sektöre yakın kaynaklar, OnePlus 12'nin Aralık 2023 tarihinde tanıtılacağını bildirdi. Ocak veya Şubat 2024'te ise global pazara sunulacak.

    Daha önce OnePlus 12, yeni periskop kamera dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde sızdırıldı. Öyle ki amiral gemisi telefonun ön yüzünde ortalanmış selfie kamerası ve ince ekran çerçevelerine sahip olacağını öğrendik. Gücünü ise Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan alacak.

    Amiral gemisi katili OnePlus 12'nin çıkış tarihi belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sızıntı kaynağı, Galaxy Z Fold 5'e rakip olacak OnePlus Open'ın çıkış tarihine de değindi. Buna göre yeni katlanabilir telefon, 26 Temmuz tarihinde tanıtılacak Galaxy Z Fold 5/Flip 5'in hemen ardından 29 Ağustos tarihli bir etkinlikte görücüye çıkacak. 

    Peki siz OnePlus 12 ve OnePlus V Fold hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 5 veya Flip 5'in yerini alabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın. 

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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