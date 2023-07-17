Amiral gemisi katili OnePlus 12'nin çıkış tarihi belli oldu

OnePlus 12 ne zaman tanıtılacak?
Bilmeyenler için OnePlus 11, ilk olarak 4 Ocak 2023 tarihinde Çin pazarında satışa çıkmıştı. 7 Şubat'ta ise küresel yolculuğuna başladı. Bu doğrultuda sektöre yakın kaynaklar, OnePlus 12'nin Aralık 2023 tarihinde tanıtılacağını bildirdi. Ocak veya Şubat 2024'te ise global pazara sunulacak.
Daha önce OnePlus 12, yeni periskop kamera dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde sızdırıldı. Öyle ki amiral gemisi telefonun ön yüzünde ortalanmış selfie kamerası ve ince ekran çerçevelerine sahip olacağını öğrendik. Gücünü ise Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan alacak.
Peki siz OnePlus 12 ve OnePlus V Fold hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 5 veya Flip 5'in yerini alabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)