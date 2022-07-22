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OnePlus markasının ilk tabletini piyasaya sürmeye hazırlandığına yönelik haberler daha önce birçok kez gündeme gelmişti. Hatta OnePlus Pad'in seri üretime girdiği bile iddia öne sürüldü. Ancak Çinli üretici planlarında bir değişiklik yapmış gibi görünüyor.

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Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Mukul Sharma'ya göre şirket cihazın çıkışını ertelemeye karar verdi. OnePlus'ın yol haritasında neden böyle bir değişikliğe gittiği ise bilinmiyor. Tablet büyük olasılıkla 2023 yılının başlarında piyasaya sürülecek.

OnePlus Pad hakkında bilinenler

OnePlus Pad adı altında satışa sunulması beklenen cihazla ilgili bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Daha önceki raporlara göre tablet FHD+ çözünürlüğe sahip 12.4 inç OLED ekran taşıyacak. Buna ek olarak Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alacağı bildiriliyor.

OnePlus Pad için 6 GB RAM, 45W hızlı şarj desteğine sahip 10.090 mAh kapasiteli pil, 8 megapiksel ön kamera ve 13 + 5 megapiksel çift arka kamera da konuşuluyor. Tabletin 440 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı da sızdırılan bilgiler arasındaydı.

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OnePlus Pad için erteleme iddiası: İşte yeni tarih