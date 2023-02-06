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    OnePlus Pad için resmi tanıtım videosu paylaşıldı: İşte tasarımı

    OnePlus tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen OnePlus Pad için yeni bir tanıtım videosu ortaya çıktı. Markanın ilk tableti, stylus kalem ve özel bir klavye aksesuarı ile geliyor.
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    OnePlus Pad için resmi tanıtım videosu paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, yarın düzenlenecek Cloud 11 etkinliğinde merakla beklenen OnePlus Pad, OnePlus 11, OnePlus 11R ve OnePlus Buds Pro 2 dahil olmak üzere yeni cihazlarını tanıtacak. Merakla beklenen etkinliğe saatler kala, markanın ilk tablet modeli olacak OnePlus Pad için yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı. Yeni video, OnePlus Pad ve aksesuarlarına erken bir bakış sunuyor.

    OnePlus Pad için resmi tanıtım videosu paylaşıldı

    Paylaşılan video, OnePlus Pad'in stylus kalem desteğine ve özel bir klavye aksesuarına sahip olacağını gösteriyor. Görüntülerde yer verilen kalemin teknik detayları bilinmiyor olsa da, muhtemel olarak değişken basınç hassasiyeti ile karşımıza çıkacak.

    OnePlus Pad için resmi tanıtım videosu paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Tablete eşlik edecek harici klavye ise, manyetik pimler aracılığıyla OnePlus Pad'e bağlanacak gibi gözüküyor. Böylece kullanıcılara dizüstü bilgisayar formunda kullanım imkanı sunulacak. Ayrıca burada tercih edilen tasarımın tablet ile bütünlük sağladığını söyleyebiliriz. 

    OnePlus Pad’in teknik detayları henüz doğrulanmadı. Ancak sızıntılar, cihazın 11.6 inç boyutlarında 144 Hz 2K LCD ekran ve MediaTek Dimensity 9000 yonga seti tarafından destekleneceğini gösteriyor.

    Ek olarak kaputun altında 67W hızlı şarj destekli 9,500mAh pil, 12GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar depolama seçenekleri ile donatılacak OnePlus Pad'in, 13MP arka, 8MP ön kamera ve OxygenOS 13 işletim sistemi ile tanıtılması bekleniyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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