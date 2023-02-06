OnePlus Pad için resmi tanıtım videosu paylaşıldı: İşte tasarımı

OnePlus Pad için resmi tanıtım videosu paylaşıldı
Paylaşılan video, OnePlus Pad'in stylus kalem desteğine ve özel bir klavye aksesuarına sahip olacağını gösteriyor. Görüntülerde yer verilen kalemin teknik detayları bilinmiyor olsa da, muhtemel olarak değişken basınç hassasiyeti ile karşımıza çıkacak.
OnePlus Pad’in teknik detayları henüz doğrulanmadı. Ancak sızıntılar, cihazın 11.6 inç boyutlarında 144 Hz 2K LCD ekran ve MediaTek Dimensity 9000 yonga seti tarafından destekleneceğini gösteriyor.
Ek olarak kaputun altında 67W hızlı şarj destekli 9,500mAh pil, 12GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar depolama seçenekleri ile donatılacak OnePlus Pad'in, 13MP arka, 8MP ön kamera ve OxygenOS 13 işletim sistemi ile tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?