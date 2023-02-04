Tam Boyutta Gör OnePlus, 7 Şubat’ta düzenlenecek Cloud 11 etkinliğinde OnePlus 11, OnePlus 11R ve yeni kulaklıkları OnePlus Buds Pro 2’nin küresel sürümlerini tanıtacak. Tanıtıma sayılı günler kala teknoloji devi, Buds Pro 2'nin ünlü müzik bestecisi Hans Zimmer tarafından ayarlanacağını duyurdu.

OnePlus Buds Pro 2 Hans Zimmer'ın imzasını taşıyacak

Bildirilenlere göre OnePlus Buds Pro 2’ye eşlik edecek Master EQ, "Soundscape" olarak adlandırılacak ve varsayılan ayardan daha az düşük frekansa ve daha parlak ve daha geniş bir ses alanına sahip olacak. Bununla birlikte OnePlus, Master EQ'nun klasik ve çok boyutlu bir aksiyon filminin tüm orkestral seslerini kulaklıklara taşıyacağını söylüyor.

Ayrıca Zimmer'ın, mekansal ses bileşenleri için Rush filminin orijinal film müziğinin bir parçası olan “Lost but Won”u yeniden düzenlediği bildiriliyor. Böylece kullanıcılar OnePlus Buds Pro 2'nin uzamsal ses özelliğini bu parça üzerinden test edebilecek.

OnePlus Buds Pro 2 uzamsal ses teknolojisini destekleyecek 1 hf. önce eklendi

Bilmeyenler için OnePlus Buds Pro 2, Google tarafından Android 13 için tanıtılan uzamsal ses desteğine sahip ilk kulaklık olacak. Böylece geniş bir ses alanı ve net vokaller aracılığıyla özelleştirilmiş bir ses deneyimi sunacak. Yaklaşan kulaklık hakkında merak edilen tüm detayların, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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OnePlus Buds Pro 2 Hans Zimmer'ın imzasını taşıyacak