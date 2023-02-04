OnePlus Buds Pro 2 Hans Zimmer'ın imzasını taşıyacak
Bildirilenlere göre OnePlus Buds Pro 2’ye eşlik edecek Master EQ, "Soundscape" olarak adlandırılacak ve varsayılan ayardan daha az düşük frekansa ve daha parlak ve daha geniş bir ses alanına sahip olacak. Bununla birlikte OnePlus, Master EQ'nun klasik ve çok boyutlu bir aksiyon filminin tüm orkestral seslerini kulaklıklara taşıyacağını söylüyor.
Ayrıca Zimmer'ın, mekansal ses bileşenleri için Rush filminin orijinal film müziğinin bir parçası olan “Lost but Won”u yeniden düzenlediği bildiriliyor. Böylece kullanıcılar OnePlus Buds Pro 2'nin uzamsal ses özelliğini bu parça üzerinden test edebilecek.
Bilmeyenler için OnePlus Buds Pro 2, Google tarafından Android 13 için tanıtılan uzamsal ses desteğine sahip ilk kulaklık olacak. Böylece geniş bir ses alanı ve net vokaller aracılığıyla özelleştirilmiş bir ses deneyimi sunacak. Yaklaşan kulaklık hakkında merak edilen tüm detayların, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?