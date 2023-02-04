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    OnePlus Buds Pro 2 Hans Zimmer'ın imzasını taşıyacak

    OnePlus tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen OnePlus Buds Pro 2, uzamsal ses desteği ile ünlü müzik bestecisi Hans Zimmer'ın imzasını taşıyacak. İşte detaylar
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    OnePlus Buds Pro 2 Hans Zimmer'ın imzasını taşıyacak Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 7 Şubat’ta düzenlenecek Cloud 11 etkinliğinde OnePlus 11, OnePlus 11R ve yeni kulaklıkları OnePlus Buds Pro 2’nin küresel sürümlerini tanıtacak. Tanıtıma sayılı günler kala teknoloji devi, Buds Pro 2'nin ünlü müzik bestecisi Hans Zimmer tarafından ayarlanacağını duyurdu. 

    OnePlus Buds Pro 2 Hans Zimmer'ın imzasını taşıyacak

    Bildirilenlere göre OnePlus Buds Pro 2’ye eşlik edecek Master EQ, "Soundscape" olarak adlandırılacak ve varsayılan ayardan daha az düşük frekansa ve daha parlak ve daha geniş bir ses alanına sahip olacak. Bununla birlikte OnePlus, Master EQ'nun klasik ve çok boyutlu bir aksiyon filminin tüm orkestral seslerini kulaklıklara taşıyacağını söylüyor.

    Ayrıca Zimmer'ın, mekansal ses bileşenleri için Rush filminin orijinal film müziğinin bir parçası olan “Lost but Won”u yeniden düzenlediği bildiriliyor. Böylece kullanıcılar OnePlus Buds Pro 2'nin uzamsal ses özelliğini bu parça üzerinden test edebilecek.

    Bilmeyenler için OnePlus Buds Pro 2, Google tarafından Android 13 için tanıtılan uzamsal ses desteğine sahip ilk kulaklık olacak. Böylece geniş bir ses alanı ve net vokaller aracılığıyla özelleştirilmiş bir ses deneyimi sunacak. Yaklaşan kulaklık hakkında merak edilen tüm detayların, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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