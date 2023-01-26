OnePlus Pad'in render görüntüleri yayınlandı: İşte OnePlus'ın ilk tableti

OnePlus Pad’in tasarımı belli oldu
Paylaşılan görüntülere bakıldığında OnePlus Pad’in metal ve yekpare kasaya sahip olacağını görüyoruz. Cihazın arka tarafında ise bir OnePlus logusu ve şık görünümlü bir kamera modülü bulunuyor. Ek olarak kameranın konumu ve tasarım detayları, cihazın dikey yerine yatay bir kullanım için tasarlandığını bizlere gösteriyor.
Sızıntı kaynağı, OnePlus Pad’in 11.6 inç boyutlarında ekrana sahip olacağını onayladı. Ancak söz konusu panelin LCD mi yoksa OLED mi olacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yaklaşan cihaz hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?