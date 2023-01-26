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    OnePlus Pad'in render görüntüleri yayınlandı: İşte OnePlus'ın ilk tableti

    OnePlus'ın ilk tablet modeli OnePlus Pad için resmi render görüntüleri paylaşıldı. 7 Şubat'ta tanıtılması beklenen cihaz beraberinde neler getirecek? İşte detaylar 
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    OnePlus Pad'in render görüntüleri yayınlandı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında dikkat çeken cihazlara imza atan OnePlus, 7 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cloud 11 etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacak. Söz konusu ürünlerden birisinin de markanın ilk tablet modeli OnePlus Pad olması bekleniyor. Bugün merakla beklenen tabletin tasarımını gösteren ilk görüntüler paylaşıldı.

    OnePlus Pad’in tasarımı belli oldu

    Paylaşılan görüntülere bakıldığında OnePlus Pad’in metal ve yekpare kasaya sahip olacağını görüyoruz.  Cihazın arka tarafında ise bir OnePlus logusu ve şık görünümlü bir kamera modülü bulunuyor. Ek olarak kameranın konumu ve tasarım detayları, cihazın dikey yerine yatay bir kullanım için tasarlandığını bizlere gösteriyor.

    OnePlus Pad'in render görüntüleri yayınlandı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Son olarak OnePlus Pad’in üst tarafında güç tuşu, sağ çerçevesinde ses tuşları ve sol tarafında bir kalem desteğine işaret eden özel bir konektör bulunuyor. Tabletin özellikleri konusunda bilinenler ise sınırlı diyebiliriz. Ancak OnePlus Pad, OnePlus ve Oppo ortaklığı nedeniyle Oppo Pad veya Oppo Pad Air modellerini temel alabilir.

    Sızıntı kaynağı, OnePlus Pad’in 11.6 inç boyutlarında ekrana sahip olacağını onayladı. Ancak söz konusu panelin LCD mi yoksa OLED mi olacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yaklaşan cihaz hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    V
    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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