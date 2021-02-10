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    OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak

    OnePlus firmasından ayrılarak Nothing adında yeni bir girişim kuran Carl Pei yatırımcıların gözdesi oldu. Ünlü girişimci yakın dönemde bir kablosuz kulaklık piyasaya sürecek.
    10 Şubat 2021, 05:00 (1 hf.)
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    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak
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    OnePlus markası ile akıllı telefon dünyasında taşları yerinden oynatmayı başaran girişimci Carl Pei geçtiğimiz günlerde yeni bir maceraya yelken açmak için firmasından ayrıldığını açıklamıştı. Nothing isminde yeni bir girişim kuran Carl Pei’nin ilk ürünü belli oldu.

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    Nothing markası faaliyete başlıyor

    Daha çok mobil cihaz pazarında tecrübesi olduğu için Nothing girişimiyle yine aynı yoldan ilerlemeyi tercih eden Carl Pei’nin ilk ürünü ise tam kablosuz kulaklık olacak. Ünlü isim birbiri ile iletişim halinde olan bir ekosistem kurmayı amaçlıyor.

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    Londra kaynaklı kurulan girişime Google Ventures toplamda 15 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Yani Google’ın takibinde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Twitch kurucusu Kevin Lin ve Reddit kurucusu Steve Huffman da yatırımcılar arasında.

    Carl Pei’nin tam kablosuz kulaklığında ne tür özellikler sunacağı şimdilik bilinmiyor ancak toplam kablosuz kulaklık pazarının yüzde 93’üne hakim hale gelen tam kablosuz kulaklık sınıfında rekabet oldukça yüksek. Bu bakımdan Pei’nin yenilikçi bir bakış açısı geliştirmesi şart.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/09/370285-carl-pei-nothing-gv-15m-invement-first-product-wireless-earbuds/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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