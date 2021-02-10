OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak

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OnePlus markası ile akıllı telefon dünyasında taşları yerinden oynatmayı başaran girişimci Carl Pei geçtiğimiz günlerde yeni bir maceraya yelken açmak için firmasından ayrıldığını açıklamıştı. Nothing isminde yeni bir girişim kuran Carl Pei’nin ilk ürünü belli oldu.

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Daha çok mobil cihaz pazarında tecrübesi olduğu için Nothing girişimiyle yine aynı yoldan ilerlemeyi tercih eden Carl Pei’nin ilk ürünü ise tam kablosuz kulaklık olacak. Ünlü isim birbiri ile iletişim halinde olan bir ekosistem kurmayı amaçlıyor.

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Londra kaynaklı kurulan girişime Google Ventures toplamda 15 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Yani Google’ın takibinde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Twitch kurucusu Kevin Lin ve Reddit kurucusu Steve Huffman da yatırımcılar arasında.

Carl Pei’nin tam kablosuz kulaklığında ne tür özellikler sunacağı şimdilik bilinmiyor ancak toplam kablosuz kulaklık pazarının yüzde 93’üne hakim hale gelen tam kablosuz kulaklık sınıfında rekabet oldukça yüksek. Bu bakımdan Pei’nin yenilikçi bir bakış açısı geliştirmesi şart.

https://www.gizmochina.com/2021/02/09/370285-carl-pei-nothing-gv-15m-invement-first-product-wireless-earbuds/

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