OnePlus ilk katlanabilir telefonuna dair sızıntılar devam ediyor

OnePlus V Fold neler sunacak?
OnePlus V Fold katlanabilir akıllı telefonu 7.8 inçlik AMOLED bir ana ekrana sahip. Bu ekranda 2K çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı bulunuyor. Dış ekran ise 6.3 inçlik AMOLED panele sahip ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Telefon uzun olarak tasarlanmış ve ekran kenarları da ince.
Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda 16GB’a kadar RAM ve 256GB depolama seçeneği olacak. Ana kamera adasında 48MP+48MP+64MP telefoto şeklinde dizilim yer alıyor. Bu dizilimde Hasselblad imzası göze çarpıyor. Dış ekranda 32MP, iç ekranda ise 20MP sensör bulunuyor.
4800mAh kapasiteli batarya 67W hızlı şarj destekli. Android 13 işletim sistemi üzerinde OxygenOS 13.1 ara yüzü çalışıyor. OnePlus V Fold için Ağustos ayında bir lansman ihtimali belirmiş durumda. Henüz hangi pazarlara sunulacak bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D