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    Anlık Bildirim

    OnePlus ilk katlanabilir telefonuna dair sızıntılar devam ediyor

    OnePlus markasının ilk katlanabilir akıllı telefonu OnePlus V Fold artık üç aşağı beş yukarı belli olmuş durumda. Galaxy Z Fold 5 karşısında OnePlus V Fold iyi işler yapabilir. 
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    OnePlus V Fold Tam Boyutta Gör
    Kardeş firmalar Oppo ve Vivo’nun ardından OnePlus markası da ilk katlanabilir akıllı telefonu için gün sayıyor. OnePlus V Fold adındaki katlanabilir modeli ilk görsellerin ardından özellik olarak da sızdırıldı.

    OnePlus V Fold neler sunacak?

    OnePlus V Fold katlanabilir akıllı telefonu 7.8 inçlik AMOLED bir ana ekrana sahip. Bu ekranda 2K çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı bulunuyor. Dış ekran ise 6.3 inçlik AMOLED panele sahip ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Telefon uzun olarak tasarlanmış ve ekran kenarları da ince.

    Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda 16GB’a kadar RAM ve 256GB depolama seçeneği olacak. Ana kamera adasında 48MP+48MP+64MP telefoto şeklinde dizilim yer alıyor. Bu dizilimde Hasselblad imzası göze çarpıyor. Dış ekranda 32MP, iç ekranda ise 20MP sensör bulunuyor.

    4800mAh kapasiteli batarya 67W hızlı şarj destekli. Android 13 işletim sistemi üzerinde OxygenOS 13.1 ara yüzü çalışıyor. OnePlus V Fold için Ağustos ayında bir lansman ihtimali belirmiş durumda. Henüz hangi pazarlara sunulacak bilinmiyor.

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    donanimhabercom Instagram

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    paxil reçeteli mi kartonah orjinal mi televizyon neden cızırtı yapar telefondan durduk yere bildirim sesi gelmesi bulaşıkçılık zor mu

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