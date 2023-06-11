OnePlus V Fold ve Nord 3'ün lansman tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, önümüzdeki günlerde birçok yeni ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cihazlar arasında en çok beklenenler ise OnePlus V Fold ve Nord 3 olabilir. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise bu cihazların lansman tarihini ortaya çıkardı.

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OnePlus V Fold ve Nord 3, 16 Haziran veya 19 Ağustos'ta gerçekleşecek olan lansmanlarda tanıtılabilir

OnePlus'ın yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonu OnePlus V Fold, muhtemelen QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip 8 inçlik bir OLED ekrana sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak cihazın ayrıca 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama ile eşleşmesi bekleniyor.

50MP Sony IMX 890 birincil sensör, 48MP Sony IMX 581 ultra geniş açılı sensör ve 32MP periskop sensör olmak üzere üçlü arka kamera kurulumundan oluşacak cihaz, ön tarafta da 32 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacak. Son olarak cihazın 80W hızlı şarj destekli 4800 mAh batarya ve Android 13 tabanlı Oxygen OS 13 işletim sistemi ile kutudan çıkması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus Nord 3 ise önceki sızıntılara göre MediaTek Dimensity 9000 SoC'den güç alabilir. 1.5K çözünürlüğe sahip 6.74 inç AMOLED ekranla donatacak cihaz, 50MP birincil kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Son olarak cihazın 80W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ve Android 13 tabanlı Oxygen OS 13 işletim sistemi ile kutudan çıkması bekleniyor.

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OnePlus V Fold ve Nord 3'ün lansman tarihi ortaya çıktı