OnePlus V Fold ve Nord 3'ün lansman tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

- OnePlus V Fold ve Nord 3, 16 Haziran veya 19 Ağustos'ta gerçekleşecek olan lansmanlarda tanıtılabilir
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OnePlus V Fold ve Nord 3, 16 Haziran veya 19 Ağustos'ta gerçekleşecek olan lansmanlarda tanıtılabilir
OnePlus'ın yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonu OnePlus V Fold, muhtemelen QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip 8 inçlik bir OLED ekrana sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak cihazın ayrıca 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama ile eşleşmesi bekleniyor.
50MP Sony IMX 890 birincil sensör, 48MP Sony IMX 581 ultra geniş açılı sensör ve 32MP periskop sensör olmak üzere üçlü arka kamera kurulumundan oluşacak cihaz, ön tarafta da 32 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacak. Son olarak cihazın 80W hızlı şarj destekli 4800 mAh batarya ve Android 13 tabanlı Oxygen OS 13 işletim sistemi ile kutudan çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi