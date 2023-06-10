Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, FCC'de listelendi: İşte beklenen özellikler

    Teknoloji devi Samsung, 26 Temmuz'da gerçekleştireceği Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy Tab S9 serisini de piyasaya sürecek. İşte seriden Galaxy Tab S9 Ultra'nın beklenen özellikleri:
    Oy Ver
    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, FCC'de listelendi Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki ay gerçekleşecek Unpacked 2023 etkinliğinde yeni ürünlerini piyasaya sürecek. Şirket, önümüzdeki ay yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sürecek ve yeni katlanabilir telefonların yanı sıra Galaxy Tab S9 serisinin de çıkış yapması oldukça muhtemel. Yakın bir zamanda ise Galaxy Tab S9 Ultra, FCC sertifikasyon sitesinde listelendi.

    Galaxy Tab S9 Ultra, piyasadaki en güçlü Android tablet olabilir

    Tipster SnoopyTech, SM-X910 model numarasını taşıyan Galaxy Tab S9 Ultra'nın FCC sertifika sitesinden geçtiğini doğrulayan SAR Değerlendirme Raporunun bir ekran görüntüsünü Twitter'da paylaştı. 14,6 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, selefine benzer bir tasarımla piyasaya sürülebilir.

    326,4 x 208,6 x 5,5 mm boyutlara ve 737 gram ağırlığa sahip olması beklenen cihaz, 45W hızlı şarj destekli 11.200mAh batarya ile eşleştirilmesi oldukça muhtemel. IP68 sertifikası ve Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile kutudan çıkması beklenen cihaz, Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy yonga setine sahip olacak ve 8/12/16 GB RAM ile 128/256/512 GB depolama seçenekleri bulunacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 23 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

    Profil resmi
    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 2 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 motor sesi çok bağırıyor şınav çekemiyorum turbox bilgisayar alınır mı c# öğrenmek ne kadar sürer html logo ekleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82KD0041TX03
    Lenovo V15 82KD0041TX03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız