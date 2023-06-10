Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, FCC'de listelendi: İşte beklenen özellikler

Galaxy Tab S9 Ultra, piyasadaki en güçlü Android tablet olabilir
Tipster SnoopyTech, SM-X910 model numarasını taşıyan Galaxy Tab S9 Ultra'nın FCC sertifika sitesinden geçtiğini doğrulayan SAR Değerlendirme Raporunun bir ekran görüntüsünü Twitter'da paylaştı. 14,6 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, selefine benzer bir tasarımla piyasaya sürülebilir.
326,4 x 208,6 x 5,5 mm boyutlara ve 737 gram ağırlığa sahip olması beklenen cihaz, 45W hızlı şarj destekli 11.200mAh batarya ile eşleştirilmesi oldukça muhtemel. IP68 sertifikası ve Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile kutudan çıkması beklenen cihaz, Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy yonga setine sahip olacak ve 8/12/16 GB RAM ile 128/256/512 GB depolama seçenekleri bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi