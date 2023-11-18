OnePlus yakında ilk hoparlörünü piyasaya sürecek

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OnePlus bildiğiniz üzere sektöre akıllı telefon üreterek adım attı. Ardından ürün yelpezesini kulaklık ve tablet gibi kategorilerle genişletti. Çinli üretici son olarak ilk katlanabilir telefonu olan OnePlus Open'ı tanıtmıştı ancak görünüşe bakılırsa yeni segmentlere girmeye devam edecek.

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OnePlus, önümüzdeki haftalarda hoparlör piyasaya süreceğine işaret eden bir sosyal medya gönderisi paylaştı. Henüz cihazın teknik özellikleri veya tasarımı hakkında herhangi bir detay yok. Fakat yayınlanan kısa videonun beklentileri oldukça yükselttiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

OnePlus 12 ile birlikte tanıtılabilir

Şirketin çıkaracağı hoparlör büyük olasılıkla Bluetooth bağlantı desteğiyle gelecek. Piyasadaki diğer binlerce Bluetooth hoparlör arasından sıyrılmasını sağlayacak ne gibi özellikler sunacağını ise lansmanda hep birlikte öğreneceğiz. Daha önce rakip firmalar da bu yönde adımlar atmıştı.

Apple umduğu başarıyı elde edememiş olsa da HomePod ile bu segmente çoktan giriş yaptı. OnePlus'ın yeni ürünüyle bu rekabette başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Çinli markanın ilk hoparlörü bu ayın sonunda veya Aralık'ta OnePlus 12 ile birlikte resmiyet kazanabilir.

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