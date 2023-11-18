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    OnePlus yakında ilk hoparlörünü piyasaya sürecek

    OnePlus yayınladığı kısa bir video ile ürün yelpazesini genişletmeye devam edeceğinin sinyalini verdi. Çinli şirket önümüzdeki haftalarda ilk hoparlörünü piyasaya sürecek.

    OnePlus yakında ilk hoparlörünü piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör

    OnePlus bildiğiniz üzere sektöre akıllı telefon üreterek adım attı. Ardından ürün yelpezesini kulaklık ve tablet gibi kategorilerle genişletti. Çinli üretici son olarak ilk katlanabilir telefonu olan OnePlus Open'ı tanıtmıştı ancak görünüşe bakılırsa yeni segmentlere girmeye devam edecek.

    OnePlus, önümüzdeki haftalarda hoparlör piyasaya süreceğine işaret eden bir sosyal medya gönderisi paylaştı. Henüz cihazın teknik özellikleri veya tasarımı hakkında herhangi bir detay yok. Fakat yayınlanan kısa videonun beklentileri oldukça yükselttiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

    OnePlus 12 ile birlikte tanıtılabilir

    Şirketin çıkaracağı hoparlör büyük olasılıkla Bluetooth bağlantı desteğiyle gelecek. Piyasadaki diğer binlerce Bluetooth hoparlör arasından sıyrılmasını sağlayacak ne gibi özellikler sunacağını ise lansmanda hep birlikte öğreneceğiz. Daha önce rakip firmalar da bu yönde adımlar atmıştı.

    Apple umduğu başarıyı elde edememiş olsa da HomePod ile bu segmente çoktan giriş yaptı. OnePlus'ın yeni ürünüyle bu rekabette başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Çinli markanın ilk hoparlörü bu ayın sonunda veya Aralık'ta OnePlus 12 ile birlikte resmiyet kazanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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