OnePlus, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor: Clover

OnePlus, bu yılın sonunda tanıtma için giriş seviyesi bir telefon üzerinde çalışıyor. Şirket kısa süre önce OnePlus Nord ile orta sınıf akıllı telefon segmentine yeniden girdi ve OnePlus'tan gelecek bir sonraki telefon daha uygun fiyatlı bir telefon olabilir gibi görünüyor.

Android Central tarafından "içeriden" bir kaynağa atıfta bulunan bir rapora göre, OnePlus tarafından piyasaya sürülecek olan bu giriş seviyesi akıllı telefon, "Clover" kod adıyla geçiyor ve daha önce de tespit edilmişti.

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Telefonun, ABD'de 200 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

Sızdırılan teknik özellikler

Yeni OnePlus akıllı telefonun 6,52 inç HD + (720x1,560 piksel) ekranla geleceğini ve 4 GB RAM ile eşleştirilmiş, 400 serisindeki ilk 11nm yonga seti olmasıyla dikkat çeken ve 8 adet Kryo 240 çekirdeği içeren Snapradon 460 yonga setinden güç alacağı iddia ediliyor .

Ayrıca microSD kart desteğinin yanı sıra arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörünün yanı sıra en az 64 GB dahili depolama alanına sahip olduğu söyleniyor.

Telefonun, 13 megapiksel birincil sensör ile birlikte f/2.2 diyafram açıklığına sahip 2 MP lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel lens bulunan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olduğu söyleniyor.

Giriş seviyesi OnePlus telefonun 6.000 mAh bataryaya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca 3,5 mm kulaklık girişine sahip olduğu bildiriliyor.

Resmi detaylar şu anda mevcut olmasa da, bildirilen özellikler yeni OnePlus telefonun Realme C15 ile pek çok benzerliği olabileceğini gösteriyor.

https://www.engadget.com/one-plus-clover-entry-level-720-p-smartphone-105115639.html

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