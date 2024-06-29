Tam Boyutta Gör OnePlus, geçtiğimiz yılın Şubat ayında Buds Pro 2'yi piyasaya sürmüştü. Ardından Buds 3'ü piyasaya süren şirket, yakın bir zamanlı rapora göreyse şimdilerde bu kulaklığın bir üst modeli olan Buds Pro 3 üzerinde çalışıyor olabilir.

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OnePlus Buds Pro 3, üç farklı renk seçeneği ile gelebilir

OnePlus Buds 3'ü piyasaya sürdüğü sırada Pro modelini tanıtmaması Buds Pro 3'ün olup olmayacağı konusunda endişeler yaratmıştı. Ancak yakın zamanlı bir rapora göre şirket, OnePlus Buds Pro 3 üzerinde çalışmalara başladı. Rapora göre siyah, altın ve yeşilden oluşacak üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tüm renkleri, her pazarda mevcut olmayabilir.

Tam Boyutta Gör OnePlus Buds Pro 3'ün beklenen özelliklerine değinecek olursak ise ekolayzer desteği, aşınma algılama, Hızlı Eşleştirme, Dolby Atmos, Zen Mode Air ve daha fazlası, şirketin geçmiş kulaklıklarında da olduğu gibi bu kulaklıkta da olacak. Ayrıca çift cihaz bağlantısı, uzamsal ses, kamera deklanşörü desteği ve hatta kulaklık kaydı gibi özellikler de beklenmekte.

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OnePlus, yeni kulaklığı Buds Pro 3 üzerinde çalışmalara başladı