Lansmana sayılı günler kala Moto Tag, FCC'de listelendi

Teknoloji devleri Apple ve Samsung'dan sonra Motorola'da 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk Moto Tag'in yeni nesli üzerinde çalışıyor. Zira yakın zamanlı bir rapora göre yeni Moto Tag, lansmana sayılı günler kala FCC'de listelendi ve liste sayesinde önemli özellikleri ortaya çıktı.

İşte Moto Tag'in beklenen özellikleri:

XT2445-1 model numarası ile FCC'de listelenen Moto Tag, listeye göre 6489 6MHz için 2,5 dBi ve 7987,2MHz için 3,5 diBi ile Ultra geniş bant (UWB) özelliğine sahip olacak. Ayrıca liste, cihazın 210mAh bataryadan güç alacağını da ortaya çıkardı.

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Motorola, 25 Haziran'da gerçekleştireceği etkinliğinde yeni Razr serisini ve bazı yapay zeka özelliklerini piyasaya sürecek. Moto Tag'in ise FCC'de listelenmesinden ötürü lansmanının yakın olduğu söylenmekte ve bu sebeple de bu etkinlik sırasında tanıtılması bekleniyor.

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