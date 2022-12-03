OnePlus'dan iddialı sözler: Yeni monitörlerimiz oyunu değiştirecek

12 Aralık'ta tanıtılacak
OnePlus, Hindistan’da yeni oyuncu monitörlerini tanıtacak. İki modelden biri 27 inç oyun monitörü olan X 27. Şirket, bu modelin üstün ekran ve performansıyla birinci sınıf segmente hitap edeceğini ve oyun oynama dışında iş projeleri hazırlamak, online çalışmak için ideal bir seçim olacağını iddia ediyor.
Diğer model ise 24 inç E 24. Şirket, bu modeli pahalı monitörlerin sunduğu bir dizi harika özelliği de içinde barındıracak, günlük işler, ara ara eğlence için uygun orta seviye bir monitör olarak tanımlıyor.
OnePlus’ın yeni monitörlerinin 165Hz yenileme hızını destekleyeceği ve 1ms tepki süresine sahip olacağı kesin. Ayrıca ekran yenileme hızını ekran kartının kare hızına kilitleyerek oyunlarda ve videolarda takılma ve ekran yırtılması gibi sorunları ortadan kaldıran AMD Freesync Premium teknolojisine sahip olacağı da doğrulandı. Panel çözünürlüğü, renk hacmi, bağlantı seçenekleri gibi şeyler hakkında bilgimiz yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam