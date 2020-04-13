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    Önümüzdeki hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. 17 Nisan gecesi ile 19 Nisan gecesi arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
    3 sa. (Son Güncelleme: 28 dk.)
    946
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    11
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Önümüzdeki hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararları duyurdu. Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak.

    Geçtiğimiz Cuma günü duyurulan ve Cumartesi, Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı aynı şekilde önümüzdeki hafta sonu da uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 17 Nisan 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasını kapsayacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de koronavirüsün e-ticarete etkisi"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzel havadan dolayı vatandaşın sokağa çıkmasının önüne geçmek için bu yasağın getirildiğini ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hafta sonlarında uygulanabileceğini söyledi.



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    Perturbator (Mehmetcan ) 3 sa. en beğenilen
    Demekki hafta başından haber verilebiliyormuş.
    Yanıtla +9
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    Krone 1 sa.
    Çalışanlar haftasonu evde olduğu için ve hava da güzel olduğu için haftasonu yasak uygulanması mantıklı. Peki neden haftaiçi değil ? Çünkü bu riski alabilecek bir ekonomimiz yok. Hayat akmak zorunda. Birileri çalışmak zorunda. Biz ABD, Japonya, Almanya falan değiliz
    Çalışanlar haftasonu evde olduğu için ve hava da güzel olduğu için haftasonu yasak uygulanması mantıklı. Peki neden haftaiçi değil ? Çünkü bu riski alabilecek ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    virtiöz (Serhat AYGÜN) 59 dk. Krone
    Aslında olabilirdik fakat Suudi Arabistan olmamızı istediler
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    serdartas3 30 dk. yeni yorumcu
    keşke tüm haftayı yasak etselerdi
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    berkayjan (Berkay Mert) 33 dk.
    Koronayla anlaşma yapmışlar hafta içi bulaşmayacakmış :D
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    Krone 1 sa.
    Çalışanlar haftasonu evde olduğu için ve hava da güzel olduğu için haftasonu yasak uygulanması mantıklı. Peki neden haftaiçi değil ? Çünkü bu riski alabilecek bir ekonomimiz yok. Hayat akmak zorunda. Birileri çalışmak zorunda. Biz ABD, Japonya, Almanya falan değiliz
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    virtiöz (Serhat AYGÜN) 59 dk. Krone
    Aslında olabilirdik fakat Suudi Arabistan olmamızı istediler
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    CrowMeister (Furkan Doğan) 1 sa.
    okul tatili gibi yasak mı olur ya
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    cellat87 2 sa.
    Neden sadece hafta sonu peki bunu birisi aciklayabilirmi bana? Az önce mecbur şehir merkezine çıktım sanki hiç birşey yokmuş gibi heryer insan kaynıyor. Tek değişen şey dolaşan insanların ortalana yüzde 40 kadarinda maske var sadece başka değişen birşey olmamış hayatimizda.
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    özgürbarisak 2 sa. yeni yorumcu
    keşke 2 saat önceden haber verselerdi
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    emre1393 (Emre K......) 2 sa.
    korona virüsü hafta içi iş bırakma eylemi yapıyormuş.
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    cocainbar (ismail bey) 2 sa.
    2 gun onceki sokaga cikma yasaginin meyvelerini 2 hafta icinde toplar hukumet. Virus istedi 1 goz bunlar verdi 2 goz. Allah kolaylik versin herkese. Isiniz zor
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    Perturbator (Mehmetcan ) 3 sa. en beğenilen
    Demekki hafta başından haber verilebiliyormuş.
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    midnightScream (Selman Özer) 3 sa.
    Erken söylediler cuma günü falan söyleselerdi keşke ;)
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    946 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve
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