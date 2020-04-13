Önümüzdeki hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararları duyurdu. Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak.

Geçtiğimiz Cuma günü duyurulan ve Cumartesi, Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı aynı şekilde önümüzdeki hafta sonu da uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 17 Nisan 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasını kapsayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzel havadan dolayı vatandaşın sokağa çıkmasının önüne geçmek için bu yasağın getirildiğini ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hafta sonlarında uygulanabileceğini söyledi.

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