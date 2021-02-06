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    Prince of Persia: The Sands of Time Remake belirsiz bir tarihe ertelendi

    Oyun dünyasının popüler ve sevilen yapımlarından biri olan Prince of Persia: The Sands of Time'ın yeniden yapımı olan Prince of Persia: The Sands of Time Remake ertelendi.
    06 Şubat 2021, 12:00 (1 hf.)
    2b
    1
    8
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Prince of Persia: The Sands of Time Remake belirsiz bir tarihe ertelendi
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    Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Ubisoft Pune ve Ubisoft Mumbai'nin yaptığı Prince of Persia: The Sands of Time Remake ertelendi.

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    Oyun dünyasının en popüler ve sevilen serilerinden biri olan Prince of Persia'nın yeni oyunu, oyuncular tarafından yıllardır bekleniyor. Ancak Ubisoft tarafından yıllarca duyuru gelmemişti ki geçtiğimiz yıl duyurulan oyuna kadar. Ancak ne yazık ki o da yeni bir oyun değil Prince of Persia: The Sands of Time'ın yeniden yapımı oldu. Yine de oyuncuları heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.

    Geçtiğimi saatlerde ise ne yazık ki Prince of Persia: The Sands of Time Remake ertelendi. İlk tarihi 21 Ocak 2021 olan oyun, geçtiğimiz aylarda 18 Mart'a ertelenmişti. Şimdi de oyun bir kez daha ertelendi ancak bu sefer bir tarih açıklanmadı. Oyunun ne zaman yayınlanacağı belli değil.

    Ertelenmenin sebebi ise daha iyi bir oyun sunabilmek. Prince of Persia: The Sands of Time Remake; PlayStation 4, Xbox One ve PC (Epic Games Store, Ubisoft Store, Uplay) için çıkış yapacak.



    https://www.gematsu.com/2021/02/prince-of-persia-the-sands-of-time-remake-delayed-to-unannounced-date Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zamaninda her yeni oyunda ekran kartimu degistirdigim tek oyundu sabahlara kadar oynuyordum hele o aynali bolum yokmu o bolumu yapanin kulaklarini cok cinlattim :)
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sands of Time seinin en iyi oyunudur. Hakkını vererek yaparlar umarım.
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    Nevfel (T. I.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Belliydi zaten. Hintli kazmalar oyunu rezil etmişlerdi.
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PoP serisini seviyorum be, tüm seriyi tekrar oynamak için can atıyorum
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    TORU-NAGA (POLAT AGA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Remake diye demake yapıyordu ubimumbai,hq dan fasonda bu kadar ucuz olmaz dendi heralde.
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    Mugetsuga 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2010 yılında çıkan son POP oyunundan kötü görünüyordu açıkçası.

    Demon's Souls gibi bir remake yapsalar keşke ama yarısı kadar başarılı bir remake de insanları memnun edecektir.
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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O gösterdikleri trailerdan sonra isabetli olmuş. Yoksa bildiğin geriye remake yapmışlar gibiydi. Bu güzel gelsin ki serinin asıl oyunu olan Prince of Persia Warrior Within remake'de gelebilsin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) trooe199
    aynen hocam zamanında 17 inc monitörümde ne çok zaman kaybetmiştim bu oyunun başında... eğer olursa PoPWW(prince of persia warrior wihtin) tekrar otururum oyunun başına bir kaç kez daha bitiririm...
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