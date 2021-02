Prince of Persia: The Sands of Time Remake belirsiz bir tarihe ertelendi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Ubisoft Pune ve Ubisoft Mumbai'nin yaptığı Prince of Persia: The Sands of Time Remake ertelendi.

Oyun dünyasının en popüler ve sevilen serilerinden biri olan Prince of Persia'nın yeni oyunu, oyuncular tarafından yıllardır bekleniyor. Ancak Ubisoft tarafından yıllarca duyuru gelmemişti ki geçtiğimiz yıl duyurulan oyuna kadar. Ancak ne yazık ki o da yeni bir oyun değil Prince of Persia: The Sands of Time'ın yeniden yapımı oldu. Yine de oyuncuları heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.

Geçtiğimi saatlerde ise ne yazık ki Prince of Persia: The Sands of Time Remake ertelendi. İlk tarihi 21 Ocak 2021 olan oyun, geçtiğimiz aylarda 18 Mart'a ertelenmişti. Şimdi de oyun bir kez daha ertelendi ancak bu sefer bir tarih açıklanmadı. Oyunun ne zaman yayınlanacağı belli değil.

Ertelenmenin sebebi ise daha iyi bir oyun sunabilmek. Prince of Persia: The Sands of Time Remake; PlayStation 4, Xbox One ve PC (Epic Games Store, Ubisoft Store, Uplay) için çıkış yapacak.

