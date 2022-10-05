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    Önümüzdeki yıl daha ucuz OLED monitörler gelebilir

    Oyuncu monitörü piyasasında yaşanan tarihteki ilk düşüş tüketici için kötü olmayabilir. Yeni rapora göre 2023 yılında OLED monitörlerin fiyatları daha da ucuzlayabilir.
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    Önümüzdeki yıl daha ucuz OLED monitörler gelebilir Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki yıl en az bir üreticinin OLED panelli monitörlerini daha uygun fiyattan piyasaya sürebileceği belirtiliyor. Yayınlanan rapora göre OLED tabanlı monitörler daha yaygın olmaya başladıkça fiyatların git gide daha çok düşeceği belirtiliyor.

    Yayınlanan rapora göre LG Display, monitör grubunda düşen tüketici talebine cevap olarak hem TV’lerde hem de monitörlerde kullanacağı orta boy WOLED (white-OLED) panelleri hazırlıyor. Aktarılanlara göre bu ekranlar 2023 yılı içerisinde kullanılabilir hale gelecek.

    OLED monitörler ucuzlayacak

    LG Display’in yeni panellerinin ilki, TV veya bilgisayar monitörü olarak kullanılabilecek olan LG Electronics'in 27 inçlik WOLED'i olacak. Ekim ayı içerisinde üretime girecek olan ekran, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.  LG Display hız kesmeden bu yılın sonlarına doğru 32 inç WOLED paneller üretmeye de başlayacak. Ancak bu panelleri kullanan monitörlerin özellikleri, fiyatları veya diğer detayları hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor ama diğer OLED monitörlerden daha ucuz olacakları ifade ediliyor.

    WOLED ekran nedir?

    Önümüzdeki yıl daha ucuz OLED monitörler gelebilir Tam Boyutta Gör

    LG’nin yaklaşmakta olan yeni panelleri, JOLED paneller kullanan orta boy OLED monitörlerinden daha farklı. WOLED ekranlar esasında OLED’lerle bir noktada zıtlaşıyor. WOLED paneller geleneksel RGB yayıcılar aracılığıyla ışık göndermek yerine, LCD'lere benzer şekilde renkli filtreler aracılığıyla beyaz ışık yayarlar. Yani daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse: WOLED, aslında büyük oranda LCD gibidir ancak bazı özellikleri OLED’le benzer. WOLED panellerde her piksel beyaz renkte parlıyor ve farklı renkleri oluşturmak için RGB filtresini kullanıyor. Dolayısıyla standart OLED’lerden daha farklılar.

    2023 yılında LG ve diğer panel/monitör üreticileri 40 inçten büyük monitör ve TV üretimine devam edecekler. Farklı olarak LG, daha küçük boyutlu WOLED monitörlerle birlikte fiyat avantajı sunmaya çalışacak. Muhtemelen rekabet için diğer firmalardan da benzer hamleler göreceğiz.

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    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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