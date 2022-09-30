Oyuncu monitörleri çalkantıda: Piyasa ilk defa küçüldü, satışlar düştü

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TrendForce araştırmasına göre, ürün kategorisinin ortaya çıkmasından bu yana ilk kez oyuncu monitörü sevkiyatlarında düşüş görülüyor. Trendforce'tan Anita Wang, konuyla ilgili panel tiplerinin satışları ve ekran kavisi gibi detayları da kapsayan raporunda, oyuncu monitörü sevkiyatının önemli ölçüde düştüğünü ortaya koymuş durumda.

Düşüş uzun sürmeyecek

TrendForce verilerine göre 2021 yılında 22.8 milyon oyuncu monitörü raflara sürülürken bu yıl ise yüzde 10’luk bir düşüş ile 20.5 milyon seviyesinde sevkiyatın gerçekleştirilmesi ve yılın tamamlanması bekleniyor. Düşüşün kaynağı olarak ise Avrupa ve ABD’deki yüksek enflasyon ve faiz gösteriliyor. Ayrıca yeni nesil ekran kartlarının gecikmesinin de oyuncu monitörü satışlarını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Oyuncu monitörü pazarındaki düşüş eğiliminin uzun sürmeyeceği ve 2023 yılında 21.6 milyon adetlik tahmini sevkiyatla tekrardan yükselişe geçileceği de aktarılıyor. Artışın firmaların daha rekabetçi fiyatlar sunmaya başlamasıyla sayesinde olacağı belirtilmekte.

Kavisli ekran satışları artacak

Rapora göre gelecekte kavisli oyuncu monitörleri satışları daha da artacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülerin tüm oyuncu monitörlerinin yaklaşık yüzde 41’i kavisli olurken bu sayı 2022’nin sonunda yüzde 44’e yükselecek. 2023 yılında ise yüzde 46’ya çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan bu artış trendinin de devam edeceği, sonunda ise düz ekran seven tüketicilerin kısa sürede azınlığa dönüşeceği ifade ediliyor.

VA paneller lider

Panel tiplerine gelince VA panellerin pazar payı yüzde 48 ile lider olurken onu yüzde 43 ile IPS paneller takip ediyor. Bir zamanlar baskın olan TN panellerin sevkiyatı ise artık yalnızca yüzde 9 civarında. Raporda 2022 yılının sonuna kadar VA panellerin yüzde 50 bariyerini geçebileceği de belirtiliyor.

IPS vs VA vs TN panel farkı 1 ay önce eklendi

Oyuncu monitörü pazarında OLED tabanlı monitörler henüz çok yeni. Ancak bu panel teknolojisinin hızla büyüyeceği tahmin ediliyor. Ürün çeşitliliği noktasında yavaş büyüyen OLED oyuncu monitörleri yılı yüzde 0,4 pazar payıyla kapatacak. Gelecek yıl ise bu oran yüzde 2’ye yükselecek. 2024 yılında ise muhtemelen TN panelleri geride bırakacaklar.

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