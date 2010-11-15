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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opel, Mini Cooper ve Fiat 500'e rakip şehir otomobili geliştiriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,2b
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29
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Opel, Mini Cooper ve Fiat 500'e rakip şehir otomobili geliştiriyor
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Tamamen elektrikli mi yoksa hybrid mi olduğuna henüz karar verilemese de Ampera modeliyle tüm bakışları üzerine çeken Alman otomobil üreticisi Opel, şimdi de iddialı bir şehir otomobili geliştirmek için kolları sıvadı. Otomobilin özellikle tüm dünyada beğeni kazanan ve önemli satış rakamlarına ulaşan Mini Cooper, Fiat 500, Ford Ka gibi modellere rakip olacak şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Bu yeni otomobilin önemli bir rakibi de daha önceki haberlerimizden birinde yer alan VW up! olacak.

General Motors ve Opel'in yalnızca tek bir şehir otomobili geliştireceği ve bunun da Mini Cooper'a rakip olacağı düşünülürken, yeni bilgiler de gelmeye başladı. 2013 yılına kadar Mini-rakibi hatchback modelle birlikte bir de iddialı bir fiyat etiketine sahip giriş segmentinde bir şehir otomobilinin üretileceği bildirildi. İki modelin de GM'in Güney Afrika fabrikasında üretilmesi planlanıyor. Giriş segmentindeki modelin elektrikli versiyona sahip olup olmayacağı henüz belli değil ancak Mini-rakibi olarak geliştirilen otomobilin bir de elektrikli versiyonu hazırlanıyor.

Opel, Mini Cooper ve Fiat 500'e rakip şehir otomobili geliştiriyor
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ferhatsan 9 yıl
subaru vivio 800cc motor, mükemmel kliması ile, şimdiyedek çıkmış en iyi şehir otosuydu bence.
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enrique 9 yıl
fiat 500 çirkin ötesi bir araç bunun tipi daha güzel.
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CrackerTurk 9 yıl
Cooper'ı bilmem de 500'ü tercih eden adam bunu hayli hayli tercih eder ama arka kapının açılış biraz sakat.
edit: şimdi dikkat ettim de ön kapı da sakat
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Silent Guardian 9 yıl

Duratorq





Tamamen elektrikli mi yoksa hybrid mi olduğuna henüz karar verilemese de Ampera modeliyle tüm bakışları üzerine çeken Alman otomobil üreticisi Opel, şimdi de iddialı bir şehir otomobili geliştirmek için kolları sıvadı. Otomobilin özellikle tüm dünyada beğeni kazanan ve önemli satış rakamlarına ulaşan Mini Cooper, Fiat 500, Ford Ka gibi modellere rakip olacak şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Bu yeni otomobilin önemli bir rakibi de daha önceki haberlerimizden birinde yer alan VW up! olacak.



General Motors ve Opel'in yalnızca tek bir şehir otomobili geliştireceği ve bunun da Mini Cooper'a rakip olacağı düşünülürken, yeni bilgiler de gelmeye başladı. 2013 yılına kadar Mini-rakibi hatchback modelle birlikte bir de iddialı bir fiyat etiketine sahip giriş segmentinde bir şehir otomobilinin üretileceği bildirildi. İki modelin de GM'in Güney Afrika fabrikasında üretilmesi planlanıyor. Giriş segmentindeki modelin elektrikli versiyona sahip olup olmayacağı henüz belli değil ancak Mini-rakibi olarak geliştirilen otomobilin bir de elektrikli versiyonu hazırlanıyor.







O bisikleti yükleyince arabanın önü kalkmasın?
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swat882 9 yıl
ben bu yeni nesil arabların tipine gıcık kapmaya başladım
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Fatih 9 yıl
Fiat'tan iyi ama Mini'den iyi değil..

Opel çizgilerinden, tarzından yoksun gibi sanki.. Kısacası olmamış opel..
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