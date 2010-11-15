Opel, Mini Cooper ve Fiat 500'e rakip şehir otomobili geliştiriyor

Tamamen elektrikli mi yoksa hybrid mi olduğuna henüz karar verilemese de Ampera modeliyle tüm bakışları üzerine çeken Alman otomobil üreticisi Opel, şimdi de iddialı bir şehir otomobili geliştirmek için kolları sıvadı. Otomobilin özellikle tüm dünyada beğeni kazanan ve önemli satış rakamlarına ulaşan Mini Cooper, Fiat 500, Ford Ka gibi modellere rakip olacak şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Bu yeni otomobilin önemli bir rakibi de daha önceki haberlerimizden birinde yer alan VW up! olacak.

General Motors ve Opel'in yalnızca tek bir şehir otomobili geliştireceği ve bunun da Mini Cooper'a rakip olacağı düşünülürken, yeni bilgiler de gelmeye başladı. 2013 yılına kadar Mini-rakibi hatchback modelle birlikte bir de iddialı bir fiyat etiketine sahip giriş segmentinde bir şehir otomobilinin üretileceği bildirildi. İki modelin de GM'in Güney Afrika fabrikasında üretilmesi planlanıyor. Giriş segmentindeki modelin elektrikli versiyona sahip olup olmayacağı henüz belli değil ancak Mini-rakibi olarak geliştirilen otomobilin bir de elektrikli versiyonu hazırlanıyor.