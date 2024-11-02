Tam Boyutta Gör OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yakın zamanda Reddit'te yaptığı bir soru-cevap söyleşisinde, ChatGPT'nin bir sonraki sürümü olan GPT-5'in gelecek seneye ertelendiğini doğruladı. Altman, tam tarih vermese de, GPT-5'in 2025'in başlarında yayınlanacağını ve şirketin mevcut ChatGPT modellerindeki güncellemelere öncelik vereceğini açıkladı.

"Yeni modeller çok daha karmaşık hale geliyor"

Sam Altman, ChatGPT'nin güncellenen modellerinin daha karmaşık hale geldiğini ve bu durumun OpenAI'nin aynı anda çok sayıda güncelleme üzerinde çalışabilme kabiliyetini engellediğini açıkladı. Görünüşe göre, hesaplama gücü de bir başka büyük engel teşkil ediyor ve OpenAI'yi yeni fikirleri uygulama konusunda zor kararlar almaya zorluyor.

Altman konuyla ilgili şu sözleri kaydetti: "O1 ve ardıllarını sunmaya öncelik veriyoruz. Tüm bu modeller oldukça karmaşık hale geldi ve istediğimiz kadar çok şeyi aynı anda sunamıyoruz (Ayrıca hesaplama gücümüzü birçok harika fikre nasıl tahsis edeceğimiz konusunda birçok sınırlama ve zor kararla karşı karşıyayız.) Gelişmiş Ses Modu için ise henüz bir tarihimiz yok."

ChatGPT'nin arama motoru özelliği kullanıma sunuldu 1 gün önce eklendi

Ayrıca, Altman başka bir yanıtında OpenAI'nin bu yılın ilerleyen zamanlarında çok iyi sürümler çıkaracağını söyledi. ChatGPT'nin güncellenen modellerine yönelik tüm çalışmaların etkileyici olmaya devam edeceğini belirten Altman, yalnızca OpenAI'nin şu anda üzerinde çalıştığı hiçbir şeyin GPT-5 unvanını hak etmediğini vurguladı.

ChatGPT-5, OpenAI için büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yeni versiyonunun, GPT-3'ten GPT-4'e geçiş kadar büyük bir sıçrama olması bekleniyor. GPT-5'in, bir makine yerine bir insanla konuşuyormuş gibi hissettiren insan benzeri bir yapay zeka deneyimi sunacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Sam Altman, ChatGPT-5'in bu sene gelmeyeceğini açıkladı