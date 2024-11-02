Sam Altman, ChatGPT-5'in bu sene gelmeyeceğini açıkladı

"Yeni modeller çok daha karmaşık hale geliyor"
Sam Altman, ChatGPT'nin güncellenen modellerinin daha karmaşık hale geldiğini ve bu durumun OpenAI'nin aynı anda çok sayıda güncelleme üzerinde çalışabilme kabiliyetini engellediğini açıkladı. Görünüşe göre, hesaplama gücü de bir başka büyük engel teşkil ediyor ve OpenAI'yi yeni fikirleri uygulama konusunda zor kararlar almaya zorluyor.
Altman konuyla ilgili şu sözleri kaydetti: "O1 ve ardıllarını sunmaya öncelik veriyoruz. Tüm bu modeller oldukça karmaşık hale geldi ve istediğimiz kadar çok şeyi aynı anda sunamıyoruz (Ayrıca hesaplama gücümüzü birçok harika fikre nasıl tahsis edeceğimiz konusunda birçok sınırlama ve zor kararla karşı karşıyayız.) Gelişmiş Ses Modu için ise henüz bir tarihimiz yok."
Ayrıca, Altman başka bir yanıtında OpenAI'nin bu yılın ilerleyen zamanlarında çok iyi sürümler çıkaracağını söyledi. ChatGPT'nin güncellenen modellerine yönelik tüm çalışmaların etkileyici olmaya devam edeceğini belirten Altman, yalnızca OpenAI'nin şu anda üzerinde çalıştığı hiçbir şeyin GPT-5 unvanını hak etmediğini vurguladı.
ChatGPT-5, OpenAI için büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yeni versiyonunun, GPT-3'ten GPT-4'e geçiş kadar büyük bir sıçrama olması bekleniyor. GPT-5'in, bir makine yerine bir insanla konuşuyormuş gibi hissettiren insan benzeri bir yapay zeka deneyimi sunacağı belirtiliyor.Kaynakça https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1ggixzy/comment/luqb1gv/?utm_source=embedv2&utm_medium=comment_embed&utm_content=whitespace&embed_host_url=https%3A%2F%2Fwww.tomshardware.com%2Ftech-industry%2Fartificial-intelligence%2Fchatgpt-5-wont-be-coming-this-year-openai-ceo-reveals-company-is-focusing-on-existing-models https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/chatgpt-5-wont-be-coming-this-year-openai-ceo-reveals-company-is-focusing-on-existing-models Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über