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    Sam Altman, ChatGPT-5'in bu sene gelmeyeceğini açıkladı

    OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, Reddit'te yaptığı bir soru-cevap söyleşisinde, ChatGPT'nin bir sonraki sürümü olan GPT-5'in gelecek seneye ertelendiğini açıkladı. 
    Sam Altman, ChatGPT-5'in bu sene gelmeyeceğini açıkladı Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yakın zamanda Reddit'te yaptığı bir soru-cevap söyleşisinde, ChatGPT'nin bir sonraki sürümü olan GPT-5'in gelecek seneye ertelendiğini doğruladı. Altman, tam tarih vermese de, GPT-5'in 2025'in başlarında yayınlanacağını ve şirketin mevcut ChatGPT modellerindeki güncellemelere öncelik vereceğini açıkladı.

    "Yeni modeller çok daha karmaşık hale geliyor"

    Sam Altman, ChatGPT'nin güncellenen modellerinin daha karmaşık hale geldiğini ve bu durumun OpenAI'nin aynı anda çok sayıda güncelleme üzerinde çalışabilme kabiliyetini engellediğini açıkladı. Görünüşe göre, hesaplama gücü de bir başka büyük engel teşkil ediyor ve OpenAI'yi yeni fikirleri uygulama konusunda zor kararlar almaya zorluyor.

    Altman konuyla ilgili şu sözleri kaydetti: "O1 ve ardıllarını sunmaya öncelik veriyoruz. Tüm bu modeller oldukça karmaşık hale geldi ve istediğimiz kadar çok şeyi aynı anda sunamıyoruz (Ayrıca hesaplama gücümüzü birçok harika fikre nasıl tahsis edeceğimiz konusunda birçok sınırlama ve zor kararla karşı karşıyayız.) Gelişmiş Ses Modu için ise henüz bir tarihimiz yok."

    Ayrıca, Altman başka bir yanıtında OpenAI'nin bu yılın ilerleyen zamanlarında çok iyi sürümler çıkaracağını söyledi. ChatGPT'nin güncellenen modellerine yönelik tüm çalışmaların etkileyici olmaya devam edeceğini belirten Altman, yalnızca OpenAI'nin şu anda üzerinde çalıştığı hiçbir şeyin GPT-5 unvanını hak etmediğini vurguladı.

    ChatGPT-5, OpenAI için büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yeni versiyonunun, GPT-3'ten GPT-4'e geçiş kadar büyük bir sıçrama olması bekleniyor. GPT-5'in, bir makine yerine bir insanla konuşuyormuş gibi hissettiren insan benzeri bir yapay zeka deneyimi sunacağı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1ggixzy/comment/luqb1gv/?utm_source=embedv2&utm_medium=comment_embed&utm_content=whitespace&embed_host_url=https%3A%2F%2Fwww.tomshardware.com%2Ftech-industry%2Fartificial-intelligence%2Fchatgpt-5-wont-be-coming-this-year-openai-ceo-reveals-company-is-focusing-on-existing-models https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/chatgpt-5-wont-be-coming-this-year-openai-ceo-reveals-company-is-focusing-on-existing-models
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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