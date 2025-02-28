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    OpenAI’ın işlem kapasitesini tüketen GPT-4.5 tanıtıldı: Şimdiye kadarki en büyüğü

    OpenAI, düzenlediği canlı yayın ile Orion kod adıyla bilinen yapay zeka modeli GPT-4.5’i tanıttı. GPT-4.5, firmanın şimdiye kadarki en büyük modeli olma özelliğini taşıyor.
    OpenAI, beklenen GPT-4.5 modelini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    OpenAI, uzun süredir merakla beklenen yeni yapay zeka modeli GPT-4.5’i duyurdu. Kod adı Orion olan bu model, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en büyük yapay zeka sistemi olarak tanıtılıyor. Ancak buna rağmen OpenAI, GPT-4.5’i “öncü model” olarak görmediğini belirtiyor. Dolayısıyla en büyük her zaman en iyisi değildir söylemi bir kez daha gerçek oluyor.

    Öte yandan GPT-4.5, ölçeklenebilir öğrenme teknikleri ve gelişmiş dil işleme yetenekleriyle dikkat çekiyor. GPT-4.5, önceki modellerine kıyasla daha doğal bir konuşma deneyimi sunarken, hata payını azaltarak daha güvenilir bir yapay zeka modelini kullanıcılarla buluşturuyor.

    Yeni modelin, daha fazla bilgi işlem gücü ve veri ile eğitildiği ifade ediliyor. Bu da GPT-4.5’in, önceki modellere kıyasla daha derin bir dünya bilgisine ve daha yüksek duygusal zekaya sahip olmasını sağlıyor. Ancak yapay zeka dünyasında büyük merak uyandıran bu model, bazı alanlarda beklentilerin gerisinde kalmış gibi görünüyor.

    GPT-4.5 nasıl kullanılır?

    Şu an için GPT-4.5’e erişim yalnızca ChatGPT Pro abonelerine sunulmuş durumda. Aylık 200 dolar abonelik ücreti ödeyen kullanıcılar, bu yeni modeli araştırma ön izlemesi kapsamında deneyimleyebilecekler. OpenAI’ın API’sini ücretli kullanan geliştiriciler de aynı şekilde modele erişebilecek. ChatGPT Plus ve ChatGPT Team abonelerinin ise önümüzdeki hafta içerisinde GPT-4.5’e erişim kazanması bekleniyor.

    OpenAI CEO’su Sam Altman, modelin sadece Pro abonelere çıkma nedenini çok büyük ve pahalı olmasına bağlıyor. Ayrıca Altman, ellerinde modeli herkese sunacak kadar işlem gücü olmadığını, GPU’larının tükendiğini aktarıyor. OpenAI, darboğazı çözmek için gelecek hafta on binlerce GPU ekleyecek. Bu sayı yakın zamanda “yüz binler” ölçeğinde artırılacak.

    GPT-4.5’in öne çıkan özellikleri

    Yeni model, ölçeklendirilmiş denetimsiz öğrenme teknikleri sayesinde dünya bilgisi konusunda daha yetkin hale gelmiş durumda. Bu, modelin kalıpları daha iyi tanımasını, bağlantılar kurmasını ve yaratıcı içgörüler geliştirmesini sağlıyor. OpenAI’ın belirttiğine göre, GPT-4.5 özellikle yazım, programlama ve pratik problemlerin çözümünde kullanıcıları daha etkili bir şekilde destekleyebilecek.

    Firmaya göre daha küçük modellerden türetilen verilerle eğitilen GPT-4.5, insan ihtiyaçlarını ve niyetlerini daha iyi anlıyor. OpenAI, bu yöntemlerin modelin yönlendirilebilirliğini ve insanlarla olan doğal diyalog yeteneğini artırdığını belirtiyor.

    OpenAI, beklenen GPT-4.5 modelini tanıttı: İşte tüm detaylar

    Bununla birlikte modelin yazım ve tasarım gibi yaratıcı görevlerde başarılı olduğu belirtiliyor. Örneğin, OpenAI’ın yaptığı bir testte GPT-4.5, SVG formatında bir "tek boynuzlu at" çizmeye çalıştı. Bu testte model, tek boynuzlu ata benzeyen bir şeyi çizen tek model oldu.

    OpenAI, beklenen GPT-4.5 modelini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör

    Bir kullanıcı, “sınavdan kaldığım için zor bir dönemden geçiyorum” şeklinde bir mesaj yazdığında, GPT-4.5’in en uygun sosyal yanıtı verdiği de görülüyor. Dolayısıyla GPT-4.5, belki en iyi performansı veren model değil ancak artık çok daha “insansı” diyebiliriz.

    En büyüğü ama en güçlüsü değil

    OpenAI, beklenen GPT-4.5 modelini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör

    OpenAI, bugüne kadar geliştirdiği yapay zeka modellerinde ölçeklendirme yöntemini kullanarak büyük başarı elde etti. GPT-1’den GPT-4’e kadar her yeni model, daha fazla veri ve bilgi işlem gücüyle eğitildi ve önemli performans artışları sağladı. Ancak GPT-4.5 ile birlikte bu yöntemin etkisinin azalmaya başladığı belirtiliyor. (OpenAI’dan ayrılan Ilya Sutskever buna işaret etmişti.)

    OpenAI, beklenen GPT-4.5 modelini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör

    GPT-4.5 performans konusunda biraz dalgalı. Bazı testlerde GPT-4.5’in, OpenAI’ın kendi geliştirdiği "deep research" modelleri ve Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek gibi rakiplerin gerisinde kaldığı görülüyor. Özellikle karmaşık mantıksal çıkarım gerektiren akademik testlerde, OpenAI’ın diğer modelleri ve Anthropic’in en yeni Claude 3.7 Sonnet modeli daha iyi sonuçlar elde etmiş durumda. Buna rağmen OpenAI, GPT-4.5’in daha düşük halüsinasyon oranına sahip olduğunu ve yanlış bilgi üretme ihtimalinin azaldığını öne sürüyor.

    Her yeni modelde olduğu gibi, GPT-4.5’in güvenliği de ön planda tutuldu. OpenAI, modeli piyasaya sürmeden önce kapsamlı güvenlik testleri uyguladığını ve modelin daha güvenilir hale getirilmesi için geleneksel denetimli ince ayar (SFT) ile insan geri bildirimine dayalı pekiştirmeli öğrenme (RLHF) tekniklerinden yararlandığını açıkladı.

    Şimdi ne olacak?

    OpenAI, GPT‑4.5’in gözetimsiz öğrenmede mümkün olanın sınırında bir model olduğunun altını çiziyor. Yani artık daha fazla veri ve daha fazla işlem gücü ile en güçlü modeli oluşturma dönemi bitti. Zira artık orijinal veri dünya üzerinde kalmadı. OpenAI, GPT-5 ile birlikte yeni bir yaklaşıma geçiş yapacak. Firma halihazırda GPT ve o serisi olarak iki ana model grubuna sahip. GPT-5 ile bu modeller bir araya getirilecek. Dolayısıyla GPT-5, hem güçlü akıl yürütme kapasitesine sahip olacak hem de  genel bilgi edinme ve anlama konusunda güçlü olacak.

    Kaynakça https://openai.com/index/introducing-gpt-4-5/ https://cdn.openai.com/gpt-4-5-system-card.pdf
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