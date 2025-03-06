OpenAI, GPT-4.5’i daha fazla ChatGPT kullanıcısına sunuyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, en yeni ve aynı zamanda en büyük yapay zeka modeli GPT-4.5’i ChatGPT Plus abonelerine sunmaya başladı. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dağıtımın 1 ila 3 gün süreceğini ve kullanım sınırlarının değişebileceğine dikkat çekmişti. Ancak firma, çok daha kısa bir süre içinde Plus dağıtımının tamamlandığını duyurdu.

Artık Plus aboneleri de kullanabilir

Geçtiğimiz hafta, GPT-4.5 ilk olarak OpenAI’ın aylık 200 dolarlık ChatGPT Pro planına abone olan kullanıcılara açılmıştı. OpenAI, “GPT-4.5’e erişimi olan herkese yüksek bir kullanım sınırı vermek istiyoruz, ancak talebi daha iyi anladıkça sınırları değiştirebiliriz” açıklamasını yaptı.

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OpenAI’a göre, GPT-4.5 şimdiye kadar şirketin geliştirdiği en büyük model. Daha fazla hesaplama gücü ve veriyle eğitilen bu model, OpenAI'ın önceki sürümlerinden daha gelişmiş bir bilgi derinliği sunuyor. Ancak bu, her açıdan en iyi model olduğu anlamına gelmiyor. Yapılan çeşitli yapay zeka testlerinde, GPT-4.5’in DeepSeek, Anthropic ve hatta OpenAI’ın diğer “akıl yürütme” modellerine göre bazı alanlarda geride kaldığı belirtiliyor.

Model hayli pahalı

Şirket, modelin çalıştırılmasının oldukça maliyetli olduğunu da kabul ediyor. Bu nedenle firma, API’sinde GPT-4.5’i uzun vadede sunup sunmama konusunda değerlendirme yaptığını açıkladı. Maliyetleri karşılamak için OpenAI, modelin kullanım ücretini de yüksek tutuyor: 750 bin kelimelik girdi başına 75 dolar, aynı miktardaki çıktı için 150 dolar. Bu fiyatlandırma, OpenAI’ın popüler modeli GPT-4o’dan 30 kat daha pahalı girdi, 15 kat daha pahalı çıktı maliyeti anlamına geliyor.

OpenAI, modelin daha geniş bir dünya bilgisine ve daha yüksek duygusal zekaya sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, GPT-4.5’in halüsinasyon oranının düşük olduğu ve yanlış bilgi üretme olasılığının daha az olduğu belirtiliyor. Bunun yanında, model retorik yetenekleri açısından da oldukça güçlü. OpenAI'ın dahili kıyaslamalarından biri, modelin başka bir yapay zekayı kendisine nakit para vermeye ve gizli bir kod sözcüğü söylemeye ikna etmede özellikle iyi olduğunu buldu.

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