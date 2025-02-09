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    OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Avrupa’ya "Stargate" çağrısı

    OpenAI CEO’su Sam Altman, ABD için planlanan mega veri merkezi projesi Stargate’i görünüşe göre büyütmek istiyor. Altman, Stargate’in Avrupa’da da hayata geçmesini istiyor.
    OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Avrupa’ya 'Stargate' çağrısı Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, Avrupa’da ABD merkezli Stargate benzeri bir yapay zeka programının başlatılmasına sıcak baktıklarını açıkladı. Altman, Berlin Teknik Üniversitesi'nde katıldığı bir panelde, bu yapay zeka altyapısını Avrupa'ya getirmeye istekli olduklarının sinyalini vererek şirketinin Stargate Europe’u “çok seveceğini” söyledi.

    Stargate Europe projesi gelebilir

    Stargate, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde başlatılan ve OpenAI, SoftBank ve Oracle gibi büyük teknoloji devlerinin desteklediği bir girişim. Proje kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka altyapısına 500 milyar dolara kadar yatırım yapılması öngörülüyor. Bu altyapı için devasa yapay zeka veri merkezleri inşa edilecek.

    Düzenlenen panelde öğrencilere “Yardıma ihtiyacımız var” diyen Altman, Avrupa’nın yapay zeka alanında geri kalmaması gerektiğini belirtti. CEO aynı zamanda AB’deki yapay zeka kurallarına ne olursa olsun uyacaklarının altını çizdi. Öte yandan OpenAI, Avrupa'daki genişleme planlarının bir parçası olarak Almanya'nın Münih kentinde yeni bir ofis açacağını bir basın açıklamasıyla duyurdu.

    Bu konu hakkında da konuşan Altman, “Almanya'da ilk ofisimizi açmak, daha fazla insanın, işletmenin ve kurumun yapay zekanın olanaklarından yararlanmasına yardımcı olabileceğimiz anlamına geliyor” dedi. OpenAI son yıllarda Avrupa kıtasına genişleyerek 2023 yılında Dublin ve Londra'da, 2024 yılında ise Paris ve Brüksel'de iki ofis daha açacağını duyurmuştu.

    Sam Altman, önümüzdeki pazartesi günü Paris’te düzenlenecek bir yapay zeka zirvesine katılacak. Zirveye Avrupa’nın önde gelen devlet başkanları ve hükümet yetkilileri de iştirak edecek. Zirvede, Avrupa’nın yapay zeka politikaları ve sektörün geleceğine yönelik önemli kararların ele alınması bekleniyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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