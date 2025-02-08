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    OpenAI, yapay zekasının nasıl düşündüğünü artık daha açık şekilde gösteriyor

    OpenAI, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in de aralarında bulunduğu rakiplerinin baskısına yanıt olarak yapay zeka modeli o3-mini'nin adım adım “düşünce” sürecini artık daha açık şekilde gösteriyor.
    OpenAI, yapay zekasının nasıl düşündüğünü gösteriyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka modeli o3-mini’nin düşünme sürecini daha açık hale getirecek yeni bir güncelleme duyurdu. Şirket, özellikle Çinli AI şirketi DeepSeek gibi rakiplerin baskısı sonucunda, modelin adım adım akıl yürütme sürecini daha iyi açıklayan bir yapı geliştirdiğini açıkladı.

    Yapılan duyuruya göre, ChatGPT’nin ücretsiz ve ücretli kullanıcıları, o3-mini modelinin güncellenmiş "düşünce zinciri" (chain of thought) yöntemini deneyimleyebilecek. Bu güncelleme, modelin verdiği cevaplara nasıl ulaştığını daha ayrıntılı şekilde göstererek kullanıcıların yanıtların mantığını anlamasını kolaylaştıracak. OpenAI'ye göre, o3-mini'yi “yüksek muhakeme” yapılandırmasında kullanan premium ChatGPT planlarına abone olanlar da bu güncellenmiş okumayı görecekler.

    OpenAI, artık daha "açık"

    OpenAI, yapay zekasının nasıl düşündüğünü gösteriyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapılan değişiklik hakkında “Bu güncellemeyle, modelin muhakemesini takip edebileceksiniz, bu da size yanıtlarında daha fazla netlik ve güven sağlayacak” diyor.

    Akıl yürütme temelli modeller, verdikleri yanıtları kendi içlerinde daha sıkı bir şekilde doğruluyor. Bu sayede yanlış bilgi verme ihtimalini azaltıyorlar -ancak sıfıra indirmiyorlar. Öte yandan daha fazla doğruluğun da bir dezavantajı var: Sonuçları üretmek, standart modellere kıyasla birkaç saniye veya dakika daha uzun sürebiliyor.

    OpenAI, yapay zekasının nasıl düşündüğünü gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Rakip şirket DeepSeek’in geliştirdiği R1 modeli, tüm akıl yürütme sürecini kullanıcıya açık şekilde sunuyordu. AI araştırmacıları, bu tür şeffaf modellerin hem akademik çalışmalar hem de kullanıcı deneyimi açısından daha faydalı olduğunu belirtiyor. OpenAI ise uzun süredir bu yöntemi tam anlamıyla benimsememiş ve önceki modelleri olan o1 ve o1-mini için yalnızca özetlenmiş akıl yürütme adımları sunmuştu. 

    Firma, yeni değişiklikle birlikte halen tüm düşünce süreçlerini paylaşmasa da o3-mini’nin "özgürce düşünmesine" ve ardından bu düşünceleri daha ayrıntılı ancak özetlenmiş bir biçimde sunmasına olanak tanıyor. Ayrıca, bu yeni işleme adımı, farklı dillerdeki kullanıcıların da modelin akıl yürütmesini kendi ana dillerinde görebilmesini sağlıyor.

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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