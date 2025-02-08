OpenAI, yapay zekasının nasıl düşündüğünü artık daha açık şekilde gösteriyor

Yapılan duyuruya göre, ChatGPT’nin ücretsiz ve ücretli kullanıcıları, o3-mini modelinin güncellenmiş "düşünce zinciri" (chain of thought) yöntemini deneyimleyebilecek. Bu güncelleme, modelin verdiği cevaplara nasıl ulaştığını daha ayrıntılı şekilde göstererek kullanıcıların yanıtların mantığını anlamasını kolaylaştıracak. OpenAI'ye göre, o3-mini'yi “yüksek muhakeme” yapılandırmasında kullanan premium ChatGPT planlarına abone olanlar da bu güncellenmiş okumayı görecekler.
OpenAI, artık daha "açık"
Akıl yürütme temelli modeller, verdikleri yanıtları kendi içlerinde daha sıkı bir şekilde doğruluyor. Bu sayede yanlış bilgi verme ihtimalini azaltıyorlar -ancak sıfıra indirmiyorlar. Öte yandan daha fazla doğruluğun da bir dezavantajı var: Sonuçları üretmek, standart modellere kıyasla birkaç saniye veya dakika daha uzun sürebiliyor.
Firma, yeni değişiklikle birlikte halen tüm düşünce süreçlerini paylaşmasa da o3-mini’nin "özgürce düşünmesine" ve ardından bu düşünceleri daha ayrıntılı ancak özetlenmiş bir biçimde sunmasına olanak tanıyor. Ayrıca, bu yeni işleme adımı, farklı dillerdeki kullanıcıların da modelin akıl yürütmesini kendi ana dillerinde görebilmesini sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.