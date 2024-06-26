OpenAI, ChatGPT’nin büyüleyici gelişmiş insansı ses özelliğini erteledi

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT için yeni dil modeli GPT-4o’yu tanıttığı etkinlikte en dikkat çeken şey şüphesiz yeni gelişmiş ses moduydu. Scarlett Johansson ile tartışmalara yol açan bu ses modu için kullanıcıların ne yazık ki biraz daha beklemesi gerekecek. Zira OpenAI, yaptığı açıklamada gelişmiş ses modu özelliğini ertelediğini açıklayarak yeni yol haritasını paylaştı.
ChatGPT-4o için gelişmiş ses modu ertelendi
Paylaşılan güncelleme ile OpenAI, yeni "gelişmiş Ses Modunun" alfa sürümünü bir grup ChatGPT Plus abonesine bugünden itibaren sunacaklarını açıkladı. Bu süreçte geri bildirimler toplanarak ince ayarlamalar yapılacak. Ardından sonbahar döneminde tüm Plus müşterilerinin gelişmiş ses moduna erişmelerine izin verilecek. Firma güvenlik ve güvenilirlik konusundaki hedeflerini gerçekleştirmeden net tarihi paylaşmayacağının da altını çiziyor.
OpenAI aynı zamanda modelin belirli içerikleri tespit etme ve reddetme yeteneğini de geliştirmeye çalıştıklarını, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve gerçek zamanlı yanıtları sağlamak için altyapılarında iyileştirmelere ve ölçeklendirmelere gittiğini de söylüyor. Firma, etkinlikte gösterilen video ve ekran paylaşım özellikleri konusunda bir çıkış penceresi açıklamadı ve “haberdar edeceğiz” dedi.
ChatGPT'nin gelişmiş Ses Modu, duyguları ve sözel olmayan ipuçları anlayıp yanıt vererek yapay zeka ile gerçek zamanlı, doğal konuşmalar yapılmasını sağlıyor. Konuşma sırasında es verebiliyor. Tonlamalar sayesinde bir insandan ayırt etmek oldukça zor. Hatta bu nedenle etkinlikte sergilenen Sky adlı ses seçeneğinin Scarlett Johansson’a benzediği iddia edilmişti. OpenAI bunu reddetse de sesin benzediğini belirtmemiz gerek. Bu nedenle kullanıcılar Scarlett Johansson tarafından canlandırılan 2013 yapımı Her filmindeki sesli asistan Samantha karşılaştırmalar yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.