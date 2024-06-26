OpenAI, ChatGPT’nin büyüleyici gelişmiş insansı ses özelliğini erteledi

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Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT için yeni dil modeli GPT-4o’yu tanıttığı etkinlikte en dikkat çeken şey şüphesiz yeni gelişmiş ses moduydu. Scarlett Johansson ile tartışmalara yol açan bu ses modu için kullanıcıların ne yazık ki biraz daha beklemesi gerekecek. Zira OpenAI, yaptığı açıklamada gelişmiş ses modu özelliğini ertelediğini açıklayarak yeni yol haritasını paylaştı.

ChatGPT-4o için gelişmiş ses modu ertelendi

Paylaşılan güncelleme ile OpenAI, yeni "gelişmiş Ses Modunun" alfa sürümünü bir grup ChatGPT Plus abonesine bugünden itibaren sunacaklarını açıkladı. Bu süreçte geri bildirimler toplanarak ince ayarlamalar yapılacak. Ardından sonbahar döneminde tüm Plus müşterilerinin gelişmiş ses moduna erişmelerine izin verilecek. Firma güvenlik ve güvenilirlik konusundaki hedeflerini gerçekleştirmeden net tarihi paylaşmayacağının da altını çiziyor.

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OpenAI aynı zamanda modelin belirli içerikleri tespit etme ve reddetme yeteneğini de geliştirmeye çalıştıklarını, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve gerçek zamanlı yanıtları sağlamak için altyapılarında iyileştirmelere ve ölçeklendirmelere gittiğini de söylüyor. Firma, etkinlikte gösterilen video ve ekran paylaşım özellikleri konusunda bir çıkış penceresi açıklamadı ve “haberdar edeceğiz” dedi.

ChatGPT'nin gelişmiş Ses Modu, duyguları ve sözel olmayan ipuçları anlayıp yanıt vererek yapay zeka ile gerçek zamanlı, doğal konuşmalar yapılmasını sağlıyor. Konuşma sırasında es verebiliyor. Tonlamalar sayesinde bir insandan ayırt etmek oldukça zor. Hatta bu nedenle etkinlikte sergilenen Sky adlı ses seçeneğinin Scarlett Johansson’a benzediği iddia edilmişti. OpenAI bunu reddetse de sesin benzediğini belirtmemiz gerek. Bu nedenle kullanıcılar Scarlett Johansson tarafından canlandırılan 2013 yapımı Her filmindeki sesli asistan Samantha karşılaştırmalar yapmıştı.

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OpenAI, ChatGPT’nin gelişmiş insansı ses özelliğini erteledi