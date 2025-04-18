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    Microsoft, CPU üzerinde çalışabilen yeni nesil yapay zeka geliştirdi

    Microsoft araştırmacıları, CPU'larda çalışabilen hiper verimli bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini duyurdu. BitNet b1.58 2B4T adlı model Apple M2 gibi işlemcilerde çalışabiliyor.

    Microsoft, CPU’larda çalışabilen yapay zeka geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un araştırma ekibi, yapay zeka modellerinde donanım bağımlılığını azaltacak potansiyele sahip yeni bir buluşla karşımızda. Şirketin geliştirdiği ve açık kaynak olarak MIT lisansı altında yayınladığı BitNet b1.58 2B4T, yalnızca CPU üzerinde çalışabilen hiper verimli bir yapay zeka modeli olarak dikkat çekiyor. Bu model, Apple’ın M2 işlemcileri gibi yaygın donanımlar üzerinde bile çalışabiliyor.

    Güçlü AI için artık güçlü donanıma gerek yok

    Bitnet’ler, yapay zeka modellerinin ağırlıklarını -1, 0 ve 1 gibi yalnızca üç değere indirerek ciddi oranda bellek ve işlem gücü tasarrufu sağlayan özel sıkıştırılmış modeller olarak tanımlanıyor. Bu yöntem sayesinde, yüksek performans için devasa grafik kartlarına ihtiyaç duymadan güçlü yapay zeka işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Microsoft’un geliştirdiği bu yeni model, 2 milyar parametreye sahip ve bu özelliğiyle şu ana kadarki en büyük ölçekli 1-bit AI modeli unvanını taşıyor.

    BitNet b1.58 2B4T, yaklaşık 4 trilyon token içeren devasa bir veri setiyle eğitildi. Bu miktar, yaklaşık 33 milyon kitaba eşdeğer bir içerik anlamına geliyor. Microsoft araştırmacılarına göre, model bu eğitimin ardından, benzer boyuttaki diğer yapay zeka modellerine karşı dikkate değer bir üstünlük sergiliyor. Benchmark testlerinde BitNet, Meta’nın Llama 3.2 1B, Google’ın Gemma 3 1B ve Alibaba’nın Qwen 2.5 1.5B modellerini geride bırakabiliyor.

    Ama...

    Sadece verimlilik değil, hız konusunda da BitNet dikkat çekiyor. Microsoft’un verilerine göre, BitNet b1.58 2B4T bazı durumlarda muadil modellerden iki kat daha hızlı çalışabiliyor ve bunu çok daha az bellek tüketerek başarıyor.

    Her ne kadar CPU’larda çalışabiliyor olması büyük bir avantaj gibi görünse de, BitNet’in tam performansa ulaşması için Microsoft’un özel geliştirdiği bitnet.cpp isimli framework’ün kullanılması gerekiyor. Ne yazık ki bu framework, şimdilik sadece sınırlı sayıdaki işlemciyle uyumlu. Dolayısıyla bir donanım uyumluluğu aranıyor. Dahası, günümüzde yapay zeka altyapısında hakimiyet kurmuş olan GPU’lar henüz desteklenmiyor.

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