Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, geçtiğimiz ay tanıttığı en son yapay zeka modeli GPT-4.1'i tüm ücretli kullanıcılara sunmaya başladı. ChatGPT Plus, Pro ve Team üyeleri bugünden itibaren modele erişebilecek, Enterprise ve Eğitim aboneleri ise birkaç hafta daha beklemek zorunda kalacak.

1 milyon bağlamı işleyebiliyor

Geçen yıl piyasaya sürülen GPT-4o'nun halefi olan GPT-4.1, şirketin açıklamasına göre özellikle kodlama ve talimatları takip etme konusunda büyük gelişmeler sunuyor. 1 milyona kadar bağlamı (metin, resim veya video) işleyebilen model, bu konuda 128.000 bağlam sınırına sahip GPT-4o'nun çok ötesinde yer alıyor.

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OpenAI ayrıca, GPT-4.5 önizleme sürümünün de 14 Temmuz’da API’den kaldırılacağını duyurdu. Çünkü GPT‑4.1 birçok temel yetenekte benzer veya daha iyi performansı çok daha düşük maliyet ve gecikmeyle sunuyor.

Şirket ayrıca, GPT-4o mini isimli mevcut küçük modelinin yerini alacak GPT-4.1 mini'yi de kullanıma sunuyor. Bu yükseltme, ücretsiz kullanıcılar da dahil olmak üzere bütün üyelik paketlerine sunulacak. Ücretsiz kullanıcılar, daha güçlü GPT-4o modeline erişim sınırına ulaştıklarında, yedek olarak GPT-4.1 mini'yi kullanabilecekler.

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OpenAI, GPT-4.1'i ücretli ChatGPT kullanıcılarına sunmaya başladı