OpenAI, GPT-4.1'i ücretli ChatGPT kullanıcılarına sunmaya başladı

1 milyon bağlamı işleyebiliyor
Geçen yıl piyasaya sürülen GPT-4o'nun halefi olan GPT-4.1, şirketin açıklamasına göre özellikle kodlama ve talimatları takip etme konusunda büyük gelişmeler sunuyor. 1 milyona kadar bağlamı (metin, resim veya video) işleyebilen model, bu konuda 128.000 bağlam sınırına sahip GPT-4o'nun çok ötesinde yer alıyor.
OpenAI ayrıca, GPT-4.5 önizleme sürümünün de 14 Temmuz’da API’den kaldırılacağını duyurdu. Çünkü GPT‑4.1 birçok temel yetenekte benzer veya daha iyi performansı çok daha düşük maliyet ve gecikmeyle sunuyor.
Şirket ayrıca, GPT-4o mini isimli mevcut küçük modelinin yerini alacak GPT-4.1 mini'yi de kullanıma sunuyor. Bu yükseltme, ücretsiz kullanıcılar da dahil olmak üzere bütün üyelik paketlerine sunulacak. Ücretsiz kullanıcılar, daha güçlü GPT-4o modeline erişim sınırına ulaştıklarında, yedek olarak GPT-4.1 mini'yi kullanabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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