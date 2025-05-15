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    OpenAI, GPT-4.1'i ücretli ChatGPT kullanıcılarına sunmaya başladı

    OpenAI, geçtiğimiz ay tanıttığı en son yapay zeka modeli GPT-4.1'i tüm ücretli kullanıcılara sunmaya başladı. ChatGPT Plus, Pro ve Team üyeleri bugünden itibaren modele erişebilecek.

    OpenAI, GPT-4.1'i ücretli ChatGPT kullanıcılarına sunmaya başladı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geçtiğimiz ay tanıttığı en son yapay zeka modeli GPT-4.1'i tüm ücretli kullanıcılara sunmaya başladı. ChatGPT Plus, Pro ve Team üyeleri bugünden itibaren modele erişebilecek, Enterprise ve Eğitim aboneleri ise birkaç hafta daha beklemek zorunda kalacak. 

    1 milyon bağlamı işleyebiliyor

    Geçen yıl piyasaya sürülen GPT-4o'nun halefi olan GPT-4.1, şirketin açıklamasına göre özellikle kodlama ve talimatları takip etme konusunda büyük gelişmeler sunuyor. 1 milyona kadar bağlamı (metin, resim veya video) işleyebilen model, bu konuda 128.000 bağlam sınırına sahip GPT-4o'nun çok ötesinde yer alıyor.

    OpenAI ayrıca, GPT-4.5 önizleme sürümünün de 14 Temmuz’da API’den kaldırılacağını duyurdu. Çünkü GPT‑4.1 birçok temel yetenekte benzer veya daha iyi performansı çok daha düşük maliyet ve gecikmeyle sunuyor.

    Şirket ayrıca, GPT-4o mini isimli mevcut küçük modelinin yerini alacak GPT-4.1 mini'yi de kullanıma sunuyor. Bu yükseltme, ücretsiz kullanıcılar da dahil olmak üzere bütün üyelik paketlerine sunulacak. Ücretsiz kullanıcılar, daha güçlü GPT-4o modeline erişim sınırına ulaştıklarında, yedek olarak GPT-4.1 mini'yi kullanabilecekler.

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