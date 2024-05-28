OpenAI, GPT-5 modelini geliştirmeye başladığını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Yapay zekanın lider firması OpenAI, bugün önemli duyurular gerçekleştirdi. Firma, yönetim kurulununda Bret Taylor (Başkan), Adam D'Angelo, Nicole Seligman ve Sam Altman (CEO) liderliğinde bir güvenlik komitesi oluşturduğunu duyurdu. Bu yeni komitenin OpenAI projeleri ve operasyonları için yönetim kuruluna güvenlik ve emniyet konularında tavsiyelerde bulunacağı açıkladı. Firma aynı zamanda yeni yapay zeka modelinin de müjdesini verdi.

OpenAI, GPT-5’i geliştirmeye başladı

Firma, yayınladığı blog gönderisinde yakın zamanda bir sonraki modelini (LLM, büyük dil modeli) eğitmeye başladığını ve ortaya çıkacak sistemlerin AGI'ye (İnsan seviyesini ifade eden Yapay Genel Zeka) giden yolda önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Firma, yeni modelin isimlendirmesi hakkında bir açıklama yapmadı ancak GPT-4o sonrasında çıkacak modelin GPT-5 olması bekleniyor.

CEO Sam Altman, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ChatGPT hakkında "en iyi ihtimalle biraz utanç verici" nitelemesini yaparken aynı zamanda GPT-4'ün "herhangi birinizin bir daha kullanmak zorunda kalacağı en aptal model" olacağını söylemişti.

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OpenAI, yeni modelinin eğitimini sürdürürken yeni kurulan “Emniyet ve Güvenlik Komitesinin” ilk görevi, önümüzdeki 90 gün boyunca OpenAI’ın süreçlerini ve güvenlik önlemlerini değerlendirmek olacak. Komitenin topladığı veriler ve önerileri üç ay sonra tüm yönetim kuruluyla paylaşılacak. OpenAI, değerlendirmelerin ardından tavsiyelerle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını da taahhüt ediyor. Bu arada OpenAI’ın teknik ve politika uzmanları Aleksander Madry, Lilian Weng, John Schulman, Matt Knight ve Jakub Pachocki de komitede yer alacak.

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