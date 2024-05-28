Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, GPT-5 modelini geliştirmeye başladığını açıkladı

    Yapay zeka araçlarıyla ses getirmeye devam eden OpenAI, bugün yaptığı açıklamada tüm projelerini denetleyecek bir güvenlik komitesi kurduğunu ve GPT-5’i geliştirmeye başladığını duyurdu.
    OpenAI, GPT-5 modelini geliştirmeye başladığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın lider firması OpenAI, bugün önemli duyurular gerçekleştirdi. Firma, yönetim kurulununda Bret Taylor (Başkan), Adam D'Angelo, Nicole Seligman ve Sam Altman (CEO) liderliğinde bir güvenlik komitesi oluşturduğunu duyurdu. Bu yeni komitenin OpenAI projeleri ve operasyonları için yönetim kuruluna güvenlik ve emniyet konularında tavsiyelerde bulunacağı açıkladı. Firma aynı zamanda yeni yapay zeka modelinin de müjdesini verdi.

    OpenAI, GPT-5’i geliştirmeye başladı

    Firma, yayınladığı blog gönderisinde yakın zamanda bir sonraki modelini (LLM, büyük dil modeli) eğitmeye başladığını ve ortaya çıkacak sistemlerin AGI'ye (İnsan seviyesini ifade eden Yapay Genel Zeka) giden yolda önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Firma, yeni modelin isimlendirmesi hakkında bir açıklama yapmadı ancak GPT-4o sonrasında çıkacak modelin GPT-5 olması bekleniyor.

    CEO Sam Altman, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ChatGPT hakkında "en iyi ihtimalle biraz utanç verici" nitelemesini yaparken aynı zamanda GPT-4'ün "herhangi birinizin bir daha kullanmak zorunda kalacağı en aptal model" olacağını söylemişti.

    OpenAI, yeni modelinin eğitimini sürdürürken yeni kurulan “Emniyet ve Güvenlik Komitesinin” ilk görevi, önümüzdeki 90 gün boyunca OpenAI’ın süreçlerini ve güvenlik önlemlerini değerlendirmek olacak. Komitenin topladığı veriler ve önerileri üç ay sonra tüm yönetim kuruluyla paylaşılacak. OpenAI, değerlendirmelerin ardından tavsiyelerle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını da taahhüt ediyor. Bu arada OpenAI’ın teknik ve politika uzmanları Aleksander Madry, Lilian Weng, John Schulman, Matt Knight ve Jakub Pachocki de komitede yer alacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone 13 boya atması a3 sedan limousine farkı yağ lambası geç sönüyor en boy yükseklik nefes borusuna hap kaçması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız