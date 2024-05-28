OpenAI, GPT-5 modelini geliştirmeye başladığını açıkladı

OpenAI, GPT-5’i geliştirmeye başladı
Firma, yayınladığı blog gönderisinde yakın zamanda bir sonraki modelini (LLM, büyük dil modeli) eğitmeye başladığını ve ortaya çıkacak sistemlerin AGI'ye (İnsan seviyesini ifade eden Yapay Genel Zeka) giden yolda önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Firma, yeni modelin isimlendirmesi hakkında bir açıklama yapmadı ancak GPT-4o sonrasında çıkacak modelin GPT-5 olması bekleniyor.
CEO Sam Altman, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ChatGPT hakkında "en iyi ihtimalle biraz utanç verici" nitelemesini yaparken aynı zamanda GPT-4'ün "herhangi birinizin bir daha kullanmak zorunda kalacağı en aptal model" olacağını söylemişti.
OpenAI, yeni modelinin eğitimini sürdürürken yeni kurulan “Emniyet ve Güvenlik Komitesinin” ilk görevi, önümüzdeki 90 gün boyunca OpenAI’ın süreçlerini ve güvenlik önlemlerini değerlendirmek olacak. Komitenin topladığı veriler ve önerileri üç ay sonra tüm yönetim kuruluyla paylaşılacak. OpenAI, değerlendirmelerin ardından tavsiyelerle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını da taahhüt ediyor. Bu arada OpenAI’ın teknik ve politika uzmanları Aleksander Madry, Lilian Weng, John Schulman, Matt Knight ve Jakub Pachocki de komitede yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.