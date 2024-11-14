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Yapay zeka alanında dünya çapında lider konumda olan OpenAI, bilgisayarları bağımsız olarak kontrol edebilen ve çeşitli görevleri otomatik olarak yerine getirebilen yeni bir yapay zeka sistemi üzerinde çalıştırıyor. “Operator” kod adlı bu yapay zeka ajanı veya aracısının ilk olarak Ocak 2025’te karşımıza çıkması bekleniyor.

OpenAI'dan yeni sistem geliyor

Operator’un, gelecek yılın başında ilk olarak araştırma önizlemesi ve geliştirici aracı olarak ilk kez kullanıma sunulacağı belirtiliyor. OpenAI’ın bu hamlesi, yapay zeka sektöründe yoğunlaşan rekabeti daha da kızdıracak gibi görünüyor. Yakın zamanda Anthropic kendi “bilgisayar kullanımı” özelliğini tanıtarak sektörde dikkatleri üzerine çekerken Google'ın Aralık ayında piyasaya sürmek üzere kendi versiyonunu hazırladığı bildiriliyor.

Operator’un tüketici sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netleşmiş değil; ancak bu gelişme, yapay zekanın yalnızca metin veya görüntü işlemenin ötesine geçerek doğrudan bilgisayar ara yüzleriyle aktif bir şekilde etkileşime geçebileceği yeni bir dönemin habercisi. OpenAI CEO'su Sam Altman, birkaç hafta önce Reddit platformunda gerçekleştirilen bir soru-cevap etkinliğinde aracı sistemlerin yakın zamanda büyük bir atılım sağlayacağını belirtti.

Daha akıllı yapay zekalar için yeni bir yol aranıyor 2 gün önce eklendi

Yapay zeka laboratuvarları, yüksek maliyetli modellerini ticarileştirmenin ve sürdürülebilir hale getirmenin yollarını ararken Operator gibi yenilikçi aracı/ajan sistemlerinin sektör için ChatGPT ölçeğinde bir “devrim” olması bekleniyor. Bu tür araçlar, en basit haliyle bir kullanıcı adına görevleri yerine getiren yapay zeka sistemleri olarak düşünülebilir. Bu teknolojide artık bir sonraki adım “sizin için çalışan yapay zekalar” olacak.

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OpenAI, “Operator” kod adlı yapay zeka sistemi geliştiriyor