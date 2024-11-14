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    Anlık Bildirim

    OpenAI, “Operator” kod adlı yapay zeka sistemi geliştiriyor

    OpenAI'ın önümüzdeki yılın başlarında bir yapay zeka sistemi piyasaya sürmeyi planladığı bildirildi. Yeni aracın ilk olarak ocak ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

    OpenAI, “Operator” kod adlı yapay zeka sistemi geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka alanında dünya çapında lider konumda olan OpenAI, bilgisayarları bağımsız olarak kontrol edebilen ve çeşitli görevleri otomatik olarak yerine getirebilen yeni bir yapay zeka sistemi üzerinde çalıştırıyor. “Operator” kod adlı bu yapay zeka ajanı veya aracısının ilk olarak Ocak 2025’te karşımıza çıkması bekleniyor.

    OpenAI'dan yeni sistem geliyor

    Operator’un, gelecek yılın başında ilk olarak araştırma önizlemesi ve geliştirici aracı olarak ilk kez kullanıma sunulacağı belirtiliyor. OpenAI’ın bu hamlesi, yapay zeka sektöründe yoğunlaşan rekabeti daha da kızdıracak gibi görünüyor. Yakın zamanda Anthropic kendi “bilgisayar kullanımı” özelliğini tanıtarak sektörde dikkatleri üzerine çekerken Google'ın Aralık ayında piyasaya sürmek üzere kendi versiyonunu hazırladığı bildiriliyor.

    Operator’un tüketici sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netleşmiş değil; ancak bu gelişme, yapay zekanın yalnızca metin veya görüntü işlemenin ötesine geçerek doğrudan bilgisayar ara yüzleriyle aktif bir şekilde etkileşime geçebileceği yeni bir dönemin habercisi. OpenAI CEO'su Sam Altman, birkaç hafta önce Reddit platformunda gerçekleştirilen bir soru-cevap etkinliğinde aracı sistemlerin yakın zamanda büyük bir atılım sağlayacağını belirtti.

    Yapay zeka laboratuvarları, yüksek maliyetli modellerini ticarileştirmenin ve sürdürülebilir hale getirmenin yollarını ararken Operator gibi yenilikçi aracı/ajan sistemlerinin sektör için ChatGPT ölçeğinde bir “devrim” olması bekleniyor. Bu tür araçlar, en basit haliyle bir kullanıcı adına görevleri yerine getiren yapay zeka sistemleri olarak düşünülebilir. Bu teknolojide artık bir sonraki adım “sizin için çalışan yapay zekalar” olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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