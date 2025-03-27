OpenAI, rakibi Anthropic’in standardını benimsedi

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasının öncü firması OpenAI, rakibi Anthropic’in geliştirdiği ve yapay zeka modellerinin veri kaynaklarına bağlanmasını kolaylaştıran Model Context Protocol (MCP) standardını ürünlerine entegre edeceğini duyurdu. Bu adım, yapay zeka modellerinin daha doğru ve bağlama uygun yanıtlar vermesini sağlayacak.

OpenAI CEO’su Sam Altman, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada, “İnsanlar MCP’yi seviyor ve ürünlerimizde bu desteği sunmaktan heyecan duyuyoruz,” ifadelerini kullandı. Altman, MCP’nin OpenAI’ın geliştirici araçları olan Agents SDK üzerinde kullanılabilir olduğunu ve yakında ChatGPT masaüstü uygulaması ile Responses API için de destek sunulacağını belirtti.

MCP nedir ve neden önemli?

Anthropic tarafından açık kaynak olarak sunulan MCP, yapay zeka modellerinin iş ve yazılım araçları gibi harici veri kaynaklarına bağlanmasını mümkün kılıyor. Bu protokol, geliştiricilerin yapay zeka destekli uygulamalarını mevcut veri sistemlerine entegre etmelerini kolaylaştırıyor.

MCP sayesinde, yapay zeka modelleri iki yönlü veri akışı sağlayarak, içerik havuzlarından ve uygulama geliştirme ortamlarından veri çekebiliyor. Geliştiriciler, bu protokolü kullanarak “MCP sunucuları” aracılığıyla verileri açığa çıkarabilir ve “MCP istemcileri” (örneğin, uygulamalar ve iş akışları) yoluyla yapay zeka modelleriyle iletişim kurabilir. Anthropic’in MCP’yi açık kaynak olarak sunmasının ardından, Block, Apollo, Replit, Codeium ve Sourcegraph gibi birçok teknoloji şirketi platformlarına bu desteği ekledi.

Anthropic baş ürün sorumlusu Mike Krieger OpenAI’ın bu hamlesini memnuniyetle karşılarken “MCP binlerce entegrasyonla gelişen ve büyüyen bir açık standart haline geldi. LLM'ler en çok halihazırda sahip olduğunuz verilere ve kullandığınız yazılımlara bağlanırken işe yarar” dedi. OpenAI ise önümüzdeki aylarda MCP’ye yönelik planlarını daha ayrıntılı bir şekilde paylaşacağını belirtti.

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