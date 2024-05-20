OpenAI, “Her” filmindeki Scarlett Johansson'ın sesini taklit etmediklerini açıkladı

Scarlett Johansson'ın sesi taklit edilmedi
OpenAI, yaptığı açıklamada ChatGPT’de yer alan beş farklı sesin her birinin profesyonel seslendirme sanatçıları, yetenek ajansları, casting direktörleri ve sektör danışmanlarının dahil olduğu beş aylık kapsamlı bir süreç sonucunda seçildiğinin altını çizdi. Firma, Eylül 2023 tarihinde kullanıma aldıkları ses özelliklerinde kullandıkları her bir ses seçeneğinin (Breeze, Cove, Ember, Juniper ve özellikle Sky) seslendirme sanatçılarından örneklendirildiğini açıkladı. Şirket ücretlendirme için de şu açıklamayı yapıyor: "Her oyuncu piyasadaki en yüksek ücretlerin üzerinde tazminat alıyor ve bu durum, sesleri ürünlerimizde kullanıldığı sürece devam edecek."
OpenAI, yapay zeka seslerinin bir ünlünün ayırt edicisi sesini kasıtlı olarak taklit etmemesi gerektiğinin altını çizerken Sky'ın sesinin Scarlett Johansson'ın bir taklidi olmadığını söyledi. Firma, mahremiyet nedeniyle hangi seslendirme sanatçısının Sky’ı seslendirdiğini açıklamadı. Hatırlanacağı üzere Sky, GPT-4o’nun tanıtımında kullanılmıştı.
Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Her filmindeki yapay zeka Samantha’yı seslendirmişti. Bu film aynı zamanda CEO Sam Altman’ın da en favori filmlerinden birisi. Şirketin CTO’su Mira Murati ise dinleyiciler arasında birisinin de bunun Johansson’un sesi olup olmadığını sorduğunu söylemişti.
ChatGPT’nin sesleri nasıl seçildi?
- Farklı kültürlerden gelen veya birden fazla dil konuşabilen aktörler
- Zamansız hissettiren bir ses
- Güven uyandıran, cana yakın bir ses
- Ton bakımından zengin, sıcak, ilgi çekici, güven telkin eden, karizmatik bir ses
- Doğal ve dinlemesi kolay
Firma, 400’den fazla başvuru aldıklarını, beş aylık süreç sonucunda ise nihai olan beş ses seçtiklerini söylüyor. Bunlar en nihayetinde Breeze, Cove, Ember, Juniper ve Sky oldu. OpenAI, onümüzdeki haftalarda ChatGPT Plus kullanıcılarına alfa sürümünde GPT-4o için yeni bir Ses Moduna erişim vermeyi planlıyor. Ücretsiz sürümdeki kullanıcılar da halihazırda GPT-4o’yu kullanabiliyorlar. Firma ek olarak daha fazla ses seçeneğinin de geleceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.