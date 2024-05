OpenAI, “Her” filmindeki Scarlett Johansson'ın sesini taklit etmediklerini açıkladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, bir süre önce düzenlediği etkinlik kapsamında ses, görüntü ve metin arasında gerçek zamanlı olarak mantık yürütebilen yeni amiral gemisi yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıtmıştı. Canlı olarak gerçekleştirilen denemelerde ise GPT-4o'nun ses yeteneklerinin üzerinde durulmuştu. Ancak bazı izleyenler ve sosyal medya kullanıcıların GPT-4o'nun sesinin “Her” filmindeki Scarlett Johansson'a çok benzediğini veya firmanın onu taklit ettiğini söyledi. Şimdi bu iddialara yanıt OpenAI’dan geldi.

Scarlett Johansson'ın sesi taklit edilmedi

OpenAI, yaptığı açıklamada ChatGPT’de yer alan beş farklı sesin her birinin profesyonel seslendirme sanatçıları, yetenek ajansları, casting direktörleri ve sektör danışmanlarının dahil olduğu beş aylık kapsamlı bir süreç sonucunda seçildiğinin altını çizdi. Firma, Eylül 2023 tarihinde kullanıma aldıkları ses özelliklerinde kullandıkları her bir ses seçeneğinin (Breeze, Cove, Ember, Juniper ve özellikle Sky) seslendirme sanatçılarından örneklendirildiğini açıkladı. Şirket ücretlendirme için de şu açıklamayı yapıyor: "Her oyuncu piyasadaki en yüksek ücretlerin üzerinde tazminat alıyor ve bu durum, sesleri ürünlerimizde kullanıldığı sürece devam edecek."

Tam Boyutta Gör

OpenAI, yapay zeka seslerinin bir ünlünün ayırt edicisi sesini kasıtlı olarak taklit etmemesi gerektiğinin altını çizerken Sky'ın sesinin Scarlett Johansson'ın bir taklidi olmadığını söyledi. Firma, mahremiyet nedeniyle hangi seslendirme sanatçısının Sky’ı seslendirdiğini açıklamadı. Hatırlanacağı üzere Sky, GPT-4o’nun tanıtımında kullanılmıştı.

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Her filmindeki yapay zeka Samantha’yı seslendirmişti. Bu film aynı zamanda CEO Sam Altman’ın da en favori filmlerinden birisi. Şirketin CTO’su Mira Murati ise dinleyiciler arasında birisinin de bunun Johansson’un sesi olup olmadığını sorduğunu söylemişti.

ChatGPT’nin sesleri nasıl seçildi?

Tam Boyutta Gör OpenAI, sesler için ödüllü casting direktörleri ve yapımcılarla 2023’ün başlarında işbirliği yaptığını ve bazı kriterler oluşturduklarını belirtiyor. Firma sesleri belirlerken şu faktörlere dikkat ettiğini söylüyor:

Farklı kültürlerden gelen veya birden fazla dil konuşabilen aktörler

Zamansız hissettiren bir ses

Güven uyandıran, cana yakın bir ses

Ton bakımından zengin, sıcak, ilgi çekici, güven telkin eden, karizmatik bir ses

Doğal ve dinlemesi kolay

ChatGPT 4o nasıl kullanılır? ChatGPT sesli asistan kullanımı 6 gün önce eklendi

Firma, 400’den fazla başvuru aldıklarını, beş aylık süreç sonucunda ise nihai olan beş ses seçtiklerini söylüyor. Bunlar en nihayetinde Breeze, Cove, Ember, Juniper ve Sky oldu. OpenAI, onümüzdeki haftalarda ChatGPT Plus kullanıcılarına alfa sürümünde GPT-4o için yeni bir Ses Moduna erişim vermeyi planlıyor. Ücretsiz sürümdeki kullanıcılar da halihazırda GPT-4o’yu kullanabiliyorlar. Firma ek olarak daha fazla ses seçeneğinin de geleceğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.