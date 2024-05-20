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    OpenAI, “Her” filmindeki Scarlett Johansson'ın sesini taklit etmediklerini açıkladı

    OpenAI, bir süre önce GPT-4o ve ses tabanlı özellikleriyle büyük ses getirmiş, hatta Scarlett Johansson'ın sesini taklit ettikleri gündeme gelmişti. Şimdi bu iddialar yalanlandı.
    OpenAI: Scarlett Johansson'ın sesini taklit etmedik Tam Boyutta Gör
    OpenAI, bir süre önce düzenlediği etkinlik kapsamında ses, görüntü ve metin arasında gerçek zamanlı olarak mantık yürütebilen yeni amiral gemisi yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıtmıştı. Canlı olarak gerçekleştirilen denemelerde ise GPT-4o'nun ses yeteneklerinin üzerinde durulmuştu. Ancak bazı izleyenler ve sosyal medya kullanıcıların GPT-4o'nun sesinin “Her” filmindeki Scarlett Johansson'a çok benzediğini veya firmanın onu taklit ettiğini söyledi. Şimdi bu iddialara yanıt OpenAI’dan geldi.

    Scarlett Johansson'ın sesi taklit edilmedi

    OpenAI, yaptığı açıklamada ChatGPT’de yer alan beş farklı sesin her birinin profesyonel seslendirme sanatçıları, yetenek ajansları, casting direktörleri ve sektör danışmanlarının dahil olduğu beş aylık kapsamlı bir süreç sonucunda seçildiğinin altını çizdi. Firma, Eylül 2023 tarihinde kullanıma aldıkları ses özelliklerinde kullandıkları her bir ses seçeneğinin (Breeze, Cove, Ember, Juniper ve özellikle Sky) seslendirme sanatçılarından örneklendirildiğini açıkladı. Şirket ücretlendirme için de şu açıklamayı yapıyor: "Her oyuncu piyasadaki en yüksek ücretlerin üzerinde tazminat alıyor ve bu durum, sesleri ürünlerimizde kullanıldığı sürece devam edecek."

    OpenAI: Scarlett Johansson'ın sesini taklit etmedik Tam Boyutta Gör

    OpenAI, yapay zeka seslerinin bir ünlünün ayırt edicisi sesini kasıtlı olarak taklit etmemesi gerektiğinin altını çizerken Sky'ın sesinin Scarlett Johansson'ın bir taklidi olmadığını söyledi. Firma, mahremiyet nedeniyle hangi seslendirme sanatçısının Sky’ı seslendirdiğini açıklamadı. Hatırlanacağı üzere Sky, GPT-4o’nun tanıtımında kullanılmıştı.

    Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Her filmindeki yapay zeka Samantha’yı seslendirmişti. Bu film aynı zamanda CEO Sam Altman’ın da en favori filmlerinden birisi. Şirketin CTO’su Mira Murati ise dinleyiciler arasında birisinin de bunun Johansson’un sesi olup olmadığını sorduğunu söylemişti.

    ChatGPT’nin sesleri nasıl seçildi?

    OpenAI: Scarlett Johansson'ın sesini taklit etmedik Tam Boyutta Gör
    OpenAI, sesler için ödüllü casting direktörleri ve yapımcılarla 2023’ün başlarında işbirliği yaptığını ve bazı kriterler oluşturduklarını belirtiyor. Firma sesleri belirlerken şu faktörlere dikkat ettiğini söylüyor:
    • Farklı kültürlerden gelen veya birden fazla dil konuşabilen aktörler
    • Zamansız hissettiren bir ses
    • Güven uyandıran, cana yakın bir ses
    • Ton bakımından zengin, sıcak, ilgi çekici, güven telkin eden, karizmatik bir ses
    • Doğal ve dinlemesi kolay

    Firma, 400’den fazla başvuru aldıklarını, beş aylık süreç sonucunda ise nihai olan beş ses seçtiklerini söylüyor. Bunlar en nihayetinde Breeze, Cove, Ember, Juniper ve Sky oldu. OpenAI, onümüzdeki haftalarda ChatGPT Plus kullanıcılarına alfa sürümünde GPT-4o için yeni bir Ses Moduna erişim vermeyi planlıyor. Ücretsiz sürümdeki kullanıcılar da halihazırda GPT-4o’yu kullanabiliyorlar. Firma ek olarak daha fazla ses seçeneğinin de geleceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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