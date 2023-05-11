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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka ile kendi kopyasını yarattı: Dakikada 1 dolar kazanıyor

    23 yaşındaki bir Snapchat fenomeni OpenAI teknolojisini kullanarak kendi kopyasını yarattı. Peki gerçeğinden ayırt etmek imkansız olan bu yapay zeka kopyası ne işe yarıyor?
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    OpenAI teknolojisi ile dakikada 1 dolar kazanıyor Tam Boyutta Gör
    23 yaşındaki Caryn Marjorie Snapchat'i çok aktif kullan bir sosyal medya fenomeni. Öyle ki 1.8 milyon takipçisi var ve her gün 10 dakika ile birkaç saate kadar özel olarak sohbet ettiği, gelecek planları kurduğu 1000'den fazla sanal erkek arkadaşı bulunmakta.

    Gerçekçi ses ve kişiliğe sahip

    Bu erkek arkadaşlar, aslında binlerce saat kaydedilmiş ve gerçek Marjorie'ye dayanan yapay zeka ürünü sahte Marjorie ile konuşuyor. Bu kişi, ses tabanlı bir sohbet robotu olan CarynAI tarafından yaratılmış. Öyle ki kendini sanal kız arkadaş olarak sunuyor. Ayrıca konuştuğu kullanıcılardan, her bir sohbet için dakika başına 1 dolar ödemeye ikna edecek kadar gerçekçi sese ve kişiliğe sahip.

    Son birkaç aydır dünyayı hayrete düşüren ve alarma geçiren AI teknolojisindeki inanılmaz gelişmelerin son örneği CarynAI oldu. Mayıs ayının başlarında Telegram uygulamasında CarynAI için özel bir beta testi yapıldı. Betadan çıktıktan sonra ise Marjorie sosyal medya hesaplarında bu yapay zeka destekli sohbet robotunun reklamını yapacak. Ayrıca Marjorie'nin şimdiye kadar kazandığı miktar ise 71.610 dolar (1.418.559,06 TL).

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 19 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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