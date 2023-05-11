Yapay zeka ile kendi kopyasını yarattı: Dakikada 1 dolar kazanıyor

Tam Boyutta Gör 23 yaşındaki Caryn Marjorie Snapchat'i çok aktif kullan bir sosyal medya fenomeni. Öyle ki 1.8 milyon takipçisi var ve her gün 10 dakika ile birkaç saate kadar özel olarak sohbet ettiği, gelecek planları kurduğu 1000'den fazla sanal erkek arkadaşı bulunmakta.

Gerçekçi ses ve kişiliğe sahip

Bu erkek arkadaşlar, aslında binlerce saat kaydedilmiş ve gerçek Marjorie'ye dayanan yapay zeka ürünü sahte Marjorie ile konuşuyor. Bu kişi, ses tabanlı bir sohbet robotu olan CarynAI tarafından yaratılmış. Öyle ki kendini sanal kız arkadaş olarak sunuyor. Ayrıca konuştuğu kullanıcılardan, her bir sohbet için dakika başına 1 dolar ödemeye ikna edecek kadar gerçekçi sese ve kişiliğe sahip.

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Son birkaç aydır dünyayı hayrete düşüren ve alarma geçiren AI teknolojisindeki inanılmaz gelişmelerin son örneği CarynAI oldu. Mayıs ayının başlarında Telegram uygulamasında CarynAI için özel bir beta testi yapıldı. Betadan çıktıktan sonra ise Marjorie sosyal medya hesaplarında bu yapay zeka destekli sohbet robotunun reklamını yapacak. Ayrıca Marjorie'nin şimdiye kadar kazandığı miktar ise 71.610 dolar (1.418.559,06 TL).

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OpenAI teknolojisi ile dakikada 1 dolar kazanıyor