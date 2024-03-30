OpenAI ve Microsoft'tan 100 milyar dolarlık süper bilgisayar yatırımı!

Tam Boyutta Gör ChatGPT ile yapay zeka alanında devrim yapan OpenAI, 100 milyar dolara kadar mal olabilecek yeni bir süper bilgisayar ve veri merkezi kurmayı planlıyor. The Information'ın haberine göre şirket "Stargate" isimli yapay zeka süper bilgisayarı ve veri merkezi projesini 2028'e kadar tamamlamayı planlıyor.

Yapay zeka veri merkezlerine olan talep arttı

Üretken yapay zeka teknolojisinin hızla benimsenmesi, geleneksel veri merkezlerinden daha gelişmiş görevleri yerine getirebilen yapay zeka veri merkezlerine olan talebin hızla artmasına yol açtı.

The Information, Microsoft'un muhtemelen mevcut en büyük veri merkezlerinden 100 kat daha maliyetli olması beklenen projeyi finanse edeceğini bildirdi.

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Rapora göre Altman ve Microsoft, süper bilgisayarları beş aşamaya yaydı. Stargate, son aşamada piyasaya sürülecek. Microsoft, OpenAI için 2026 civarında piyasaya sürülecek daha küçük, dördüncü aşama bir süper bilgisayar üzerinde çalışıyor. Microsoft ve OpenAI'nin beş aşamalı planın üçüncü aşamasının ortasında olduğu, kalan aşamalardaki en büyük maliyetin AI çiplerini edinme maliyeti olduğı belirtiliyor.

Yapay zeka çipleri konusunda Nvidia, sektörü domine ediyor. Firmanın en son çipleri "Blackwell" B200, 30 ila 40 bin dolar arası maliyete sahip. Micrsosoft da Kasım ayında kendi özel yapay zeka çiplerini duyurmuştu. OpenAI'ın yeni projesinin farklı tedarikçilerden gelen çiplerle çalışacak şekilde tasarlandığı belirtliyor. Microsoft ve OpenAI, projeyle ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.

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OpenAI ve Microsoft'tan 100 milyar dolarlık süper bilgisayar!