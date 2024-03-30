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    Anlık Bildirim

    OpenAI ve Microsoft'tan 100 milyar dolarlık süper bilgisayar yatırımı!

    ChatGPT ile yapay zeka alanında devrim yapan OpenAI, Microsoft ile birlikte 100 milyar dolara kadar mal olabilecek yeni bir süper bilgisayar ve veri merkezi kurmayı planlıyor.
    OpenAI ve Microsoft'tan 100 milyar dolarlık süper bilgisayar! Tam Boyutta Gör
    ChatGPT ile yapay zeka alanında devrim yapan OpenAI, 100 milyar dolara kadar mal olabilecek yeni bir süper bilgisayar ve veri merkezi kurmayı planlıyor. The Information'ın haberine göre şirket "Stargate" isimli yapay zeka süper bilgisayarı ve veri merkezi projesini 2028'e kadar tamamlamayı planlıyor.

    Yapay zeka veri merkezlerine olan talep arttı

    Üretken yapay zeka teknolojisinin hızla benimsenmesi, geleneksel veri merkezlerinden daha gelişmiş görevleri yerine getirebilen yapay zeka veri merkezlerine olan talebin hızla artmasına yol açtı.

    The Information, Microsoft'un muhtemelen mevcut en büyük veri merkezlerinden 100 kat daha maliyetli olması beklenen projeyi finanse edeceğini bildirdi.

    Rapora göre Altman ve Microsoft, süper bilgisayarları beş aşamaya yaydı. Stargate, son aşamada piyasaya sürülecek. Microsoft, OpenAI için 2026 civarında piyasaya sürülecek daha küçük, dördüncü aşama bir süper bilgisayar üzerinde çalışıyor. Microsoft ve OpenAI'nin beş aşamalı planın üçüncü aşamasının ortasında olduğu, kalan aşamalardaki en büyük maliyetin AI çiplerini edinme maliyeti olduğı belirtiliyor. 

    Yapay zeka çipleri konusunda Nvidia, sektörü domine ediyor. Firmanın en son çipleri  "Blackwell" B200, 30 ila 40 bin dolar arası maliyete sahip. Micrsosoft da Kasım ayında kendi özel yapay zeka çiplerini duyurmuştu. OpenAI'ın yeni projesinin farklı tedarikçilerden gelen çiplerle çalışacak şekilde tasarlandığı belirtliyor. Microsoft ve OpenAI, projeyle ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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