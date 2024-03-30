OpenAI ve Microsoft'tan 100 milyar dolarlık süper bilgisayar yatırımı!

Yapay zeka veri merkezlerine olan talep arttı
Üretken yapay zeka teknolojisinin hızla benimsenmesi, geleneksel veri merkezlerinden daha gelişmiş görevleri yerine getirebilen yapay zeka veri merkezlerine olan talebin hızla artmasına yol açtı.
The Information, Microsoft'un muhtemelen mevcut en büyük veri merkezlerinden 100 kat daha maliyetli olması beklenen projeyi finanse edeceğini bildirdi.
Rapora göre Altman ve Microsoft, süper bilgisayarları beş aşamaya yaydı. Stargate, son aşamada piyasaya sürülecek. Microsoft, OpenAI için 2026 civarında piyasaya sürülecek daha küçük, dördüncü aşama bir süper bilgisayar üzerinde çalışıyor. Microsoft ve OpenAI'nin beş aşamalı planın üçüncü aşamasının ortasında olduğu, kalan aşamalardaki en büyük maliyetin AI çiplerini edinme maliyeti olduğı belirtiliyor.
Yapay zeka çipleri konusunda Nvidia, sektörü domine ediyor. Firmanın en son çipleri "Blackwell" B200, 30 ila 40 bin dolar arası maliyete sahip. Micrsosoft da Kasım ayında kendi özel yapay zeka çiplerini duyurmuştu. OpenAI'ın yeni projesinin farklı tedarikçilerden gelen çiplerle çalışacak şekilde tasarlandığı belirtliyor. Microsoft ve OpenAI, projeyle ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...