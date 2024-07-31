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    OpenAI, yeni gelişmiş ses modunu kullanıma sunmaya başlıyor

    ChatGPT'nin yeni gelişmiş ses modu, ChatGPT Plus'a abone olan az sayıda kişiye sunulmaya başlıyor. İlk olarak OpenAI etkinliğinde tanıtılan yeni ses modu daha önce güvenlik nedeniyle ertelenmişti.

    OpenAI, yeni gelişmiş ses modunu kullanıma sunmaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin üreticisi OpenAI, yeni ve daha doğal ses kontrol araçlarının ilk sürümünü belirli sayıda kullanıcıya sunmaya başlayacağını doğruladı. Gelişmiş Ses Modu ilk olarak Mayıs ayında tanıtıldığında uygulamada kullanılan seslerden birinin oyuncu Scarlett Johansson ile benzerliği eleştirilmişti.

    Gelişmiş ses modlu sohbet robotu, duyguları algılayıp yanıtlayabilecek

    Scarlett Johansson, yakın gelecekte geçen ve Joaquin Phoenix'in canlandırdığı karakterin sanal asistana yavaş yavaş aşık olduğu 2013 yapımı "Her" filminde yapay zeka arayüzüne ses vermişti. OpenAI söz konusu sesin kullanımını duraklattı ve yaptığı duyuruda yeni aracın ilk dağıtımının söz konusu sesi içermeyeceğini belirtti.

    OpenAI, ChatGPT'nin hem bireylerin hem de kamuya mal olmuş kişilerin seslerini taklit edemeyeceğini ve önceden ayarlanmış dört sesten farklı olan çıkışları engelleyeceğini açıkladı.

    Yapay zeka firması ayrıca, müzik veya diğer telif hakkıyla korunan ses dosyalarını üretmeye yönelik belirli istekleri tanıyacak ve engelleyecek yeni filtreler eklediğini de söyledi. Politikacılar gibi kamuya mal olmuş kişiler hakkında yanıltıcı içerik oluşturmak için üretken yapay zeka araçlarının kullanılması konusunda endişeler ise hala devam ediyor.

    OpenAI, Gelişmiş Ses Modu'nun sohbet robotuyla daha doğal, gerçek zamanlı konuşmalar sunacağını, uygulamanın duyguları algılayıp yanıtlayabilmesiyle doğal bir konuşmayı kesip devam ettirebilme yeteneği sunacağını söylüyor. Yapay zeka devi, yeni araçların ilk etapta ChatGPT Plus abonesi küçük bir gruba sunulacağını ve kademeli olarak testlerin devam edeceğini söyledi.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/30/24209650/openai-chatgpt-advanced-voice-mode https://www.standard.co.uk/news/tech/chatgpt-b1173845.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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