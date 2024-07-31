Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin üreticisi OpenAI, yeni ve daha doğal ses kontrol araçlarının ilk sürümünü belirli sayıda kullanıcıya sunmaya başlayacağını doğruladı. Gelişmiş Ses Modu ilk olarak Mayıs ayında tanıtıldığında uygulamada kullanılan seslerden birinin oyuncu Scarlett Johansson ile benzerliği eleştirilmişti.

Gelişmiş ses modlu sohbet robotu, duyguları algılayıp yanıtlayabilecek

Scarlett Johansson, yakın gelecekte geçen ve Joaquin Phoenix'in canlandırdığı karakterin sanal asistana yavaş yavaş aşık olduğu 2013 yapımı "Her" filminde yapay zeka arayüzüne ses vermişti. OpenAI söz konusu sesin kullanımını duraklattı ve yaptığı duyuruda yeni aracın ilk dağıtımının söz konusu sesi içermeyeceğini belirtti.

OpenAI, ChatGPT'nin hem bireylerin hem de kamuya mal olmuş kişilerin seslerini taklit edemeyeceğini ve önceden ayarlanmış dört sesten farklı olan çıkışları engelleyeceğini açıkladı.

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Yapay zeka firması ayrıca, müzik veya diğer telif hakkıyla korunan ses dosyalarını üretmeye yönelik belirli istekleri tanıyacak ve engelleyecek yeni filtreler eklediğini de söyledi. Politikacılar gibi kamuya mal olmuş kişiler hakkında yanıltıcı içerik oluşturmak için üretken yapay zeka araçlarının kullanılması konusunda endişeler ise hala devam ediyor.

OpenAI, Gelişmiş Ses Modu'nun sohbet robotuyla daha doğal, gerçek zamanlı konuşmalar sunacağını, uygulamanın duyguları algılayıp yanıtlayabilmesiyle doğal bir konuşmayı kesip devam ettirebilme yeteneği sunacağını söylüyor. Yapay zeka devi, yeni araçların ilk etapta ChatGPT Plus abonesi küçük bir gruba sunulacağını ve kademeli olarak testlerin devam edeceğini söyledi.

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OpenAI, yeni gelişmiş ses modunu kullanıma sunmaya başlıyor