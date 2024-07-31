OpenAI, yeni gelişmiş ses modunu kullanıma sunmaya başlıyor

Gelişmiş ses modlu sohbet robotu, duyguları algılayıp yanıtlayabilecek
Scarlett Johansson, yakın gelecekte geçen ve Joaquin Phoenix'in canlandırdığı karakterin sanal asistana yavaş yavaş aşık olduğu 2013 yapımı "Her" filminde yapay zeka arayüzüne ses vermişti. OpenAI söz konusu sesin kullanımını duraklattı ve yaptığı duyuruda yeni aracın ilk dağıtımının söz konusu sesi içermeyeceğini belirtti.
OpenAI, ChatGPT'nin hem bireylerin hem de kamuya mal olmuş kişilerin seslerini taklit edemeyeceğini ve önceden ayarlanmış dört sesten farklı olan çıkışları engelleyeceğini açıkladı.
Yapay zeka firması ayrıca, müzik veya diğer telif hakkıyla korunan ses dosyalarını üretmeye yönelik belirli istekleri tanıyacak ve engelleyecek yeni filtreler eklediğini de söyledi. Politikacılar gibi kamuya mal olmuş kişiler hakkında yanıltıcı içerik oluşturmak için üretken yapay zeka araçlarının kullanılması konusunda endişeler ise hala devam ediyor.
OpenAI, Gelişmiş Ses Modu'nun sohbet robotuyla daha doğal, gerçek zamanlı konuşmalar sunacağını, uygulamanın duyguları algılayıp yanıtlayabilmesiyle doğal bir konuşmayı kesip devam ettirebilme yeteneği sunacağını söylüyor. Yapay zeka devi, yeni araçların ilk etapta ChatGPT Plus abonesi küçük bir gruba sunulacağını ve kademeli olarak testlerin devam edeceğini söyledi.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/30/24209650/openai-chatgpt-advanced-voice-mode https://www.standard.co.uk/news/tech/chatgpt-b1173845.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.