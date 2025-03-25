OpenAI yönetiminde roller değişti: Sam Altman, teknik tarafa odaklanacak

Altman’ın yükü hafifletildi
Yapılan değişikliklerle birlikte yeni yönetim yapılanmasında üç kilit isme daha fazla sorumluluk verildi. Buna göre Brad Lightcap, şirketin operasyon lideri (COO) olarak OpenAI’ın küresel işleyişinden sorumlu olacak. Altman’ın daha önce doğrudan ilgilendiği günlük operasyonlar artık Lightcap’in yetki alanında olacak. Kendisi, iş stratejisi, altyapı yönetimi, küresel ortaklıklar ve operasyonel mükemmeliyeti sağlama gibi kritik alanlara odaklanacak. Lightcap, Altman’ın önemli iş yükünü hafifletmiş olacak.
Mark Chen, OpenAI’ın yeni Baş Araştırma Direktörü (CRO) oldu. Yapay Genel Zekâ (AGI) hedefi doğrultusunda araştırma ekiplerini yönetecek olan Chen, araştırma ve ürün geliştirme süreçlerinin entegre bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.
OpenAI, geçtiğimiz dönemlerde Ilya Sutskever, Mira Murati, Jan Leike ve John Schulman gibi son derece değerli isimleri kaybetmişti. Sutskever ve Murati’nin rolleri ise doldurulmuş değil, açıkçası bu rolleri doldurmak da kolay değil. On yıl önce kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olarak kurulan OpenAI, daha geleneksel bir kâr amacı güden, kamu yararına bir şirket olarak yeniden yapılanma süreci içinde.Kaynakça https://www.neowin.net/news/openai-announces-leadership-changes-with-altman-deepening-product-involvement/ https://openai.com/index/leadership-updates-march-2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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