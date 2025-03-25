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    OpenAI yönetiminde roller değişti: Sam Altman, teknik tarafa odaklanacak

    ChatGPT üreticisi OpenAI tarafından yapılan açıklamada şirketin yönetiminde rol değişiklikleri yapıldığı duyuruldu. CEO Sam Altman, artık şirketin teknik yönüne daha fazla odaklanacak.
    OpenAI yönetiminde önemli rol değişikliği yapıldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında küresel liderlerden biri olan OpenAI, artan rekabet ortamında uzun vadeli istikrarı sağlamak için yönetim kadrosunda önemli rol değişikliklerine gitti. Şirket, liderlik ekibini yeniden yapılandırarak hem araştırma hem de ticari faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu değişikliklerin merkezinde ise CEO Sam Altman’ın ürün geliştirme süreçlerine, yani işin teknik tarafına daha fazla dahil olması yer alıyor.

    Altman’ın yükü hafifletildi

    Yapılan değişikliklerle birlikte yeni yönetim yapılanmasında üç kilit isme daha fazla sorumluluk verildi. Buna göre Brad Lightcap, şirketin operasyon lideri (COO) olarak OpenAI’ın küresel işleyişinden sorumlu olacak. Altman’ın daha önce doğrudan ilgilendiği günlük operasyonlar artık Lightcap’in yetki alanında olacak. Kendisi, iş stratejisi, altyapı yönetimi, küresel ortaklıklar ve operasyonel mükemmeliyeti sağlama gibi kritik alanlara odaklanacak. Lightcap, Altman’ın önemli iş yükünü hafifletmiş olacak.

    Mark Chen, OpenAI’ın yeni Baş Araştırma Direktörü (CRO) oldu. Yapay Genel Zekâ (AGI) hedefi doğrultusunda araştırma ekiplerini yönetecek olan Chen, araştırma ve ürün geliştirme süreçlerinin entegre bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.

    OpenAI yönetiminde önemli rol değişikliği yapıldı Tam Boyutta Gör
    Julia Villagra ise İnsan Kaynakları Direktörü (CPO) görevine getirildi. Villagra, OpenAI’ın küresel ölçekte büyümesini destekleyecek ve şirketi yapay zeka alanında çalışmak isteyen en yetenekli kişiler için cazip bir merkez haline getirmeye odaklanacak.

    OpenAI, geçtiğimiz dönemlerde Ilya Sutskever, Mira Murati, Jan Leike ve John Schulman gibi son derece değerli isimleri kaybetmişti. Sutskever ve Murati’nin rolleri ise doldurulmuş değil, açıkçası bu rolleri doldurmak da kolay değil. On yıl önce kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olarak kurulan OpenAI, daha geleneksel bir kâr amacı güden, kamu yararına bir şirket olarak yeniden yapılanma süreci içinde.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/openai-announces-leadership-changes-with-altman-deepening-product-involvement/ https://openai.com/index/leadership-updates-march-2025/
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