Opera, TikTok entegrasyonu sunan ilk tarayıcı oldu

Opera oldukça işlevsel bir kenar çubuğuna sahip. Yeni özelliği etkinleştirmek için kenar çubuğuna sağ tıklayıp ayarlar menüsünü ekrana getirmek gerekiyor. Messenger'lar bölümünden TikTok'u etkinleştirdikten sonra ilgili seçenek tarayıcının sol kısmında görünecektir.
Kullanıcıların talebini karşılıyor
Opera ürün direktörü Joanna Czajka konuyla ilgili yaptığı açıklamada "TikTok komik, kısa videolarla dolu bir platformdan bir eğlence, haber ve ilham kaynağına dönüştü. Bu özellik Opera, kullanıcılarımızın TikTok'un parmaklarının ucunda olması yönündeki taleplerine yanıt veriyor" dedi.
Tarayıcı üzerinden TikTok'a hızlı erişim bilgisayarında düzenlediği videoları platforma yüklemek isteyenler için pratik olabilir. Opera'nın kenar çubuğu aynı zamanda WhatsApp, Telegram, Twitter ve Instagram gibi birçok platforma da hızlı erişim imkanı sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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