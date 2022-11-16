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    Anlık Bildirim

    Opera, TikTok entegrasyonu sunan ilk tarayıcı oldu

    Opera tarayıcısının kenar çubuğuna TikTok'a hızlı erişim seçeneği eklendi. Popüler internet tarayıcısı böylelikle TikTok entegrasyonuna sahip dünyanın ilk masaüstü tarayıcısı oldu.
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    Opera, TikTok entegrasyonu sunan ilk tarayıcı oldu Tam Boyutta Gör
    Opera Software popüler masaüstü tarayıcısına TikTok kısa video hizmetini entegre etti. Norveçli şirket Opera'nın kenar çubuğuna TikTok’a hızlı erişimi mümkün kılan bir seçenek ekledi. Böylelikle ayrı bir uygulama veya yeni bir sekme açmadan platforma erişim sağlanabilecek.

    Opera oldukça işlevsel bir kenar çubuğuna sahip. Yeni özelliği etkinleştirmek için kenar çubuğuna sağ tıklayıp ayarlar menüsünü ekrana getirmek gerekiyor. Messenger'lar bölümünden TikTok'u etkinleştirdikten sonra ilgili seçenek tarayıcının sol kısmında görünecektir.

    Opera, TikTok entegrasyonu sunan ilk tarayıcı oldu

    Kullanıcıların talebini karşılıyor

    Opera ürün direktörü Joanna Czajka konuyla ilgili yaptığı açıklamada "TikTok komik, kısa videolarla dolu bir platformdan bir eğlence, haber ve ilham kaynağına dönüştü. Bu özellik Opera, kullanıcılarımızın TikTok'un parmaklarının ucunda olması yönündeki taleplerine yanıt veriyor" dedi.

    Tarayıcı üzerinden TikTok'a hızlı erişim bilgisayarında düzenlediği videoları platforma yüklemek isteyenler için pratik olabilir. Opera'nın kenar çubuğu aynı zamanda WhatsApp, Telegram, Twitter ve Instagram gibi birçok platforma da hızlı erişim imkanı sağlıyor.

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