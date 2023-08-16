Barbie filmi bir ülkede daha yasaklandı: İşte gerekçesi

Kuzey Afrika ülkesinin Kültür ve Sanat Bakanlığı'nın sinemalardan Barbie filmini derhal gösterimden kaldırmalarını istediği belirtiliyor. Film, yukarıda bahsi geçen diğer hususların yanı sıra "ahlaki değerlere zarar verdiği" gerekçesiyle yasaklandı.
Barbie filmi hangi ülkelerde yasaklandı?
Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı fantastik komedi kısa süre önce Lübnan ve Kuveyt'te de yasaklanmıştı. Geçtiğimiz hafta Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada, Warner Bros. yapımı filmin "eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiğini" ve "inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiğini" söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.