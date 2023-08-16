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    Barbie filmi bir ülkede daha yasaklandı: İşte gerekçesi

    Tüm dünyada hasılat rekorları kıran Barbie filmi Lübnan, Kuveyt ve Vietnam'ın ardından bir ülkede daha yasaklandı. Cezayir'de sinemalara filmi derhal gösterimden kaldırma talimatı verildi.
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    Barbie filmi bir ülkede daha yasaklandı: İşte gerekçesi Tam Boyutta Gör
    Gişe rekorları kıran Barbie filmi gösterime girmesinin üzerinden üç hafta geçtikten sonra Cezayir'de yasaklandı. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamaya göre yasak, filmin eşcinselliği ve diğer Batılı sapkınlıkları teşvik etmesi ve Cezayir'in dini ve kültürel inançlarına uygun olmaması nedeniyle getirildi.

    Kuzey Afrika ülkesinin Kültür ve Sanat Bakanlığı'nın sinemalardan Barbie filmini derhal gösterimden kaldırmalarını istediği belirtiliyor. Film, yukarıda bahsi geçen diğer hususların yanı sıra "ahlaki değerlere zarar verdiği" gerekçesiyle yasaklandı.

    Barbie filmi bir ülkede daha yasaklandı: İşte gerekçesi Tam Boyutta Gör

    Barbie filmi hangi ülkelerde yasaklandı?

    Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı fantastik komedi kısa süre önce Lübnan ve Kuveyt'te de yasaklanmıştı. Geçtiğimiz hafta Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada, Warner Bros. yapımı filmin "eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiğini" ve "inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiğini" söyledi.

    Barbie filmi bir ülkede daha yasaklandı: İşte gerekçesi Tam Boyutta Gör
    Barbie filmi ayrıca tartışmalı bölgeleri içeren bir harita nedeniyle Vietnam'da da yasaklandı. Bu arada filmin Greta Gerwig'i 1 milyar dolar gişe hasılatı barajını geçen ilk kadın yönetmen haline getirdiğini de hatırlatalım. Barbie'nin devam filmi de planlanıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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