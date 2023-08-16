Tam Boyutta Gör Gişe rekorları kıran Barbie filmi gösterime girmesinin üzerinden üç hafta geçtikten sonra Cezayir'de yasaklandı. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamaya göre yasak, filmin eşcinselliği ve diğer Batılı sapkınlıkları teşvik etmesi ve Cezayir'in dini ve kültürel inançlarına uygun olmaması nedeniyle getirildi.

Margot Robbie'ye Barbie piyangosu: 50 milyon dolar kazanacak 1 gün önce eklendi

Kuzey Afrika ülkesinin Kültür ve Sanat Bakanlığı'nın sinemalardan Barbie filmini derhal gösterimden kaldırmalarını istediği belirtiliyor. Film, yukarıda bahsi geçen diğer hususların yanı sıra "ahlaki değerlere zarar verdiği" gerekçesiyle yasaklandı.

Tam Boyutta Gör

Barbie filmi hangi ülkelerde yasaklandı?

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı fantastik komedi kısa süre önce Lübnan ve Kuveyt'te de yasaklanmıştı. Geçtiğimiz hafta Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada, Warner Bros. yapımı filmin "eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiğini" ve "inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiğini" söyledi.

Tam Boyutta Gör Barbie filmi ayrıca tartışmalı bölgeleri içeren bir harita nedeniyle Vietnam'da da yasaklandı. Bu arada filmin Greta Gerwig'i 1 milyar dolar gişe hasılatı barajını geçen ilk kadın yönetmen haline getirdiğini de hatırlatalım. Barbie'nin devam filmi de planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Barbie filmi bir ülkede daha yasaklandı: İşte gerekçesi