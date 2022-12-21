Oppo'dan güncelleme sözü: 4 yıl büyük güncelleme verilecek!

Tam Boyutta Gör OnePlus’tan sonra Oppo da Android güncellemesi döngüsünü değiştirdi. Şirket, 4 yıl büyük Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik yaması verecek ancak bu, bazı modellerle sınırlı olacak.

Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak Oppo telefonlar açıklandı! 2 hf. önce eklendi

Oppo, 2023’ten itibaren 4 yıl boyunca büyük ColorOS güncellemesi, 5 yıl süresince de güvenlik güncellemesi dağıtacak. Yalnız şirket, bu uygulamanın belirli üst seviye telefonlarla sınırlı olacağını belirtti. Yeni güncelleme döngüsü, dünya genelinde uygulanacak ancak dört yıl boyunca gelecek yazılım güncellemesi yalnızca ColorOS sürümünü içerebilir. Diğer bir deyişle, yeni ColorOS sürümleri düzenli olarak gelirken, eski Android sürümlerini temel alabilir. Örneğin; Android 13 tabanlı ColorOS 14 yayınlanabilir.

Bu arada Oppo, ColorOS 13 güncellemesini eski sürümlere kıyasla daha hızlı kullanıma sunulduğunu söylemişti. Ağustos 2022’den bu yana 33 akıllı telefon modeli ColorOS 13 güncellemesi aldı ve ColorOS tarihinde en hızlı ve en büyük güncelleme olduğu söylendi. ColorOS 13, Aquamorphic tasarım, yeni AOD değişiklikleri, yeni gizlilik özellikleri gibi birkaç yenilikle geliyor.

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Oppo, 4 yıl Android güncelleme sözü verdi