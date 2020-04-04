OPPO A12'nin teknik özellikleri ile render görüntüleri ortaya çıktı

Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli mobil teknoloji üreticisi OPPO, yeni modellerini piyasaya sürmek için hiç ara vermeden çalışmaya devam eden isimlerden bir tanesi. Şirketin yakın gelecekte tanıtacağı yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli OPPO A12'nin teknik özellikleri ile render görüntüleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

OPPO A12 Teknik Özellikleri

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; OPPO A12, 6.22 inç genişliğinde, HD+ çözünürlüklü, su damlası çentikli LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Helio P35 yonga setinden gücünü alan cihaz, Android 9 tabanlı ColorOS 6.1.2 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.

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Cihazın çift arka kamera kurulumunda 13 MP (f / 2.2) çözünürlüğünde bir ana kamera sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 5 MP (f / 2) çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor.

OPPO A12, 3 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı olmak üzere iki farklı konfigürasyon ile alıcı bulacak.

OPPO A12e Teknik Özellikleri

OPPO A12'nin daha düşük donanımlı ve daha düşük bir fiyat etiketine sahip varyantı OPPO A12e'nin teknik özellikleri ve render görüntüleri de çok yakın bir tarihte ortaya çıkmıştı.

OPPO A12e'den de kısaca söz edecek olursak; cihaz, 6.2 inç genişliğinde HD+ çözünürlüklü, su damlası çentikli bir ekranla geliyor. Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan cihazın yonga setine 3 GB RAM ile microSD kart yardımıyla arttırılabilen 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Cihazın çift arka kamera kurulumunda 13 MP çözünürlüğünde bir ana kamera sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası karşımıza çıkıyor.

4,230mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapan cihaz, ColorOS5.1 tabanlı Android 8 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.

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https://androidcommunity.com/oppo-a12-entry-level-smartphone-leaked-in-pictures-20200403/

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