Oppo A2m tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran, 205 dolar fiyat

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Oppo markası 5G bağlantısını destekleyen yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Çinli şirketin A2m olarak adlandırdığı modeli ilk olarak Eylük ayında duymuştuk. Cihaz yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ve büyük pilin yanı sıra suya ve toza dayanıklı bir gövdeyle geliyor.

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Oppo A2m'de 90 Hz tazeleme oranı, 1612 x 720 piksel çözünürlük ve 720 nit maksimum parlaklık sunan 6.56 inç LCD ekran mevcut. Ön yüzünde 5 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka panelinde ise tek bir 13 megapiksel kamera var. Buna, hemen altındaki LED flaş eşlik ediyor.

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MediaTek işlemci ve IP54 koruması

Akıllı telefonun performansından MediaTek Dimensity 6020 işlemci sorumlu. Bu yonga seti 6/8/12 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 depolama alanı ile tamamlanıyor. Cihazın diğer özelliklerini microSD yuvası, 3.5 mm kulaklık girişi, IP54 koruması, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 olarak sıralayabiliriz.

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Oppo A2m, 10W şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Cihaz 8.12 mm kalınlığında, ağırlığı ise 185 gram. Akıllı telefon 6/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB konfigürasyon seçenekleri ile sunuluyor. Son olarak siyah ve mor olmak üzere iki renk seçeneği olduğunu ekleyelim.

Oppo A2m Özellikleri

Ekran: 6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz

6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 RAM: 6/8/12 GB LPDDR4X RAM

6/8/12 GB LPDDR4X RAM Depolama: 128/256 GB UFS 2.2

128/256 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Pil: 5.000 mAh (10W şarj)

5.000 mAh (10W şarj) Bağlantı: 5G, 4G, 3,5 mm kulaklık girişi, çift SIM desteği, GPS, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C

5G, 4G, 3,5 mm kulaklık girişi, çift SIM desteği, GPS, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)

Android 13 (ColorOS 13.1) Renk: Siyah, Mor

Oppo A2m Fiyatı

6 GB + 128 GB – 205 dolar

8 GB + 256 GB – 245 dolar

12 GB + 256 GB – 285 dolar

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Oppo A2m tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran, 205 dolar fiyat