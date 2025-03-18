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    Oppo A5 tanıtıldı: Tam bir fiyat performans telefonu!

    Oppo, fiyat performans modeli Oppo A15'i tanıttı. Selefine göre işlemci, ekran ve batarya tarafında önemli yükseltmeler getiren telefon neler sunuyor?          
    Oppo A5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo, geçen yıl tanıttığı bütçe dostu A3 modeline göre büyük yükseltmeler getiren Oppo A5'i tanıttı. Şirket, Çin'de 4 numara uğursuz sayıldığı için A4 modelini atladı.

    A5'teki en büyük yükseltmelerden biri ekran tarafında gerçekleşiyor. Önceki modelde yer alan HD+ IPS LCD ekranın yerini, 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ 120 Hz AMOLED ekran alıyor. 1.39 mm ultra ince çerçevelere sahip ekran ayrıca, Oppo'nun Crystal Shield Glass'ı tarafından korunuyor ve 1200 nit tepe parlaklık sunuyor.

    Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlencisinden güç alan Oppo A5, 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Kamera tarafındaysa 8MP'e yükseltilen ön kamera, 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

    Oppo A5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo A5, batarya tarafında da büyük iyileştirmeyle geliyor. Selefinde yer alan 5100 mAh batarya yerini silikon karbon teknolojili 6500 mAh bataryaya bırakıyor. Büyüyen pile rağmen cihaz 7,65 mm kalınlığı ve 189 gr ağırlığıyla ince ve hafif kalmayı başarıyor.

    Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıkan Oppo A5, temassız ödemeler için NFC desteği ve suya ve toza karşı koruma sağlayan IP69 sertifikasını da barındırıyor.

    Oppo A5 fiyatı

    8 GB RAM + 128 GB depolama: 180 dolar
    8 GB RAM + 256 GB depolama: 210 dolar
    12 GB RAM + 256 GB depolama: 250 dolar
    12 GB RAM + 512 GB depolama: 280 dolar

    Oppo A5 özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 1200 nit, AMOLED
    • İşlemci:  Snapdragon 6 Gen 1
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB ve 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2 MP (derinlik sensörü)
    • Ön kamera: 8MP f/2.0
    • Batarya: 6500 mAh, 45W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15
    • Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 161.6 x 74.5 x 7.7 mm, 189 g
    • Diğer: IP68/IP69, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör
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