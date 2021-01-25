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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A55 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinin arasına bir yenisini ekledi. Oppo A55 5G isimli cihaz Mediatek Dimensity 700 işlemci, 5G desteği ve büyük bir batarya ile geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo A55 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çinli teknoloji devi Oppo, 5G bağlantısını destekleyen uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket bu kez Oppo A55 5G modelini piyasaya sürdü.

    Plastik kasaya sahip cihaz HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç LCD ekran taşıyor. Gücünü geçen yılın sonunda çıkış yapan 7 nm'lik MediaTek Dimensity 700'den aldığını belirtelim.

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    Yonga seti entegre 5G modemin yanı sıra maksimum 2.2 GHz frekansa sahip iki yüksek performanslı ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan altı enerji verimli ARM Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. Grafik tarafı ise Mali-G57 GPU birimine emanet.

    Oppo A55 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Üçlü arka kamera ve 5.000 mAh pil

    Oppo A55 5G'de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına yer verilmiş. Akıllı telefonun hafızası microSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor. Enerji iytiyacını 5.000 mAh kapasiteli pilinden karşılayan cihaz USB-C bağlantı noktası, kulaklık girişi ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geliyor.

    Oppo A55 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo A55 5G'nin arka panelinde 13 + 2 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Maksimum FHD çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor. Akıllı telefonun ön tarafında ise 8 megapiksellik selfie kamerası var. Oppo A55 5G, Çin'de 245 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.



    https://www.oppo.com/cn/smartphones/series-a/a55/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Clusive 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arka tasarımı hoşuma gitti... Ama özellikleri maalesef pek yeterli değil. 5G olacağına 4G olsun ama donanımı daha iyi olsun...
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    zero fear 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    HD+, 6.5 inç, 60 Hz. Benim kör olmaya niyetim yok
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