Oppo A55 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Çinli teknoloji devi Oppo, 5G bağlantısını destekleyen uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket bu kez Oppo A55 5G modelini piyasaya sürdü.

Plastik kasaya sahip cihaz HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç LCD ekran taşıyor. Gücünü geçen yılın sonunda çıkış yapan 7 nm'lik MediaTek Dimensity 700'den aldığını belirtelim.

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Yonga seti entegre 5G modemin yanı sıra maksimum 2.2 GHz frekansa sahip iki yüksek performanslı ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan altı enerji verimli ARM Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. Grafik tarafı ise Mali-G57 GPU birimine emanet.

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Üçlü arka kamera ve 5.000 mAh pil

Oppo A55 5G'de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına yer verilmiş. Akıllı telefonun hafızası microSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor. Enerji iytiyacını 5.000 mAh kapasiteli pilinden karşılayan cihaz USB-C bağlantı noktası, kulaklık girişi ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geliyor.

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Oppo A55 5G'nin arka panelinde 13 + 2 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Maksimum FHD çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor. Akıllı telefonun ön tarafında ise 8 megapiksellik selfie kamerası var. Oppo A55 5G, Çin'de 245 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

https://www.oppo.com/cn/smartphones/series-a/a55/

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