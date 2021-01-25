Oppo A55 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Oppo, 5G bağlantısını destekleyen uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket bu kez Oppo A55 5G modelini piyasaya sürdü.
Plastik kasaya sahip cihaz HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç LCD ekran taşıyor. Gücünü geçen yılın sonunda çıkış yapan 7 nm'lik MediaTek Dimensity 700'den aldığını belirtelim.İlginizi Çekebilir Uygun fiyatlı Vivo Y20 (2021) resmen tanıtıldı
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Yonga seti entegre 5G modemin yanı sıra maksimum 2.2 GHz frekansa sahip iki yüksek performanslı ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan altı enerji verimli ARM Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. Grafik tarafı ise Mali-G57 GPU birimine emanet.
Üçlü arka kamera ve 5.000 mAh pil
Oppo A55 5G'de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına yer verilmiş. Akıllı telefonun hafızası microSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor. Enerji iytiyacını 5.000 mAh kapasiteli pilinden karşılayan cihaz USB-C bağlantı noktası, kulaklık girişi ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geliyor.
Oppo A55 5G'nin arka panelinde 13 + 2 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Maksimum FHD çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor. Akıllı telefonun ön tarafında ise 8 megapiksellik selfie kamerası var. Oppo A55 5G, Çin'de 245 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
https://www.oppo.com/cn/smartphones/series-a/a55/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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