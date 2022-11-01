Oppo A58'in teknik özellikleri ve basın görselleri yayınlandı

Oppo orta sınıf A serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Oppo A58 isimli modelden bahsediyoruz. 91mobiles internet sitesi yakında piyasaya sürülmesi planlanan cihazın ilk resmi görüntülerini yayınladı ve teknik özellikleriyle ilgili bilgiler paylaştı.
Yayonlanan görüntülere bakılırsa akıllı telefon üç gövde rengi ve damla çentikli tasarımla karşımıza çıkacak. Arka panelinde iki yuvarlak modüle yerleştirilmiş çift kamera sistemi yer alacak. Kaynak 50 megapiksel ana kameraya 108 megapiksellik ikinci sensörün eşlik edeceğini söylüyor.
Oppo A58 neler sunacak?
Oppo A58'in 90 Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç HD+ LCD ekran taşıyacağı bildiriliyor. Gücünü ise MediaTek Dimensity 700 5G platformundan alacak. Akıllı telefonun 6/8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 depolama seçenekleri ile sunulacağı da internete sızdırılan detaylar arasında.
Cihazda 8 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapacak. Bununla birlikte 33 watt hızlı şarj destekli 3.880 mAh pil de konuşuluyor. Yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geleceği söylenen akıllı telefon kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile çıkacak.
Oppo A58'in çok yakında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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