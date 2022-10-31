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    Huawei katlanabilir Mate Xs 2'ye uydu bağlantısı özelliği ekliyor

    Huawei katlanabilir Mate Xs 2 modeli için özel bir güncelleme hazırlandığını açıkladı. Şirketin detaylarını 5 Kasım'da açıklayacağı güncelleme cihaza uydu bağlantısı desteği kazandıracak.
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    Huawei katlanabilir Mate Xs 2'ye uydu bağlantısı özelliği ekliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni iPhone 14 serisinin temel özelliklerinden biri de acil durumlarda uydu bağlantısını kullanabilmesi. Ancak bu özelliği ilk olarak Huawei markasının Mate 50 serisi ile sunduğunu hatırlatmak gerekir. Şirket bir akıllı telefonuna daha uydu bağlantısı desteği kazandıracağını açıkladı.

    Çinli marka katlanabilir Huawei Mate Xs 2 için özel bir güncelleme hazırlandığını resmen duyurdu. Yeni ürün yazılımı cihaza Beidou uydu bağlantısı desteği kazandıracak. Şirket güncellemeyle ilgili ayrıntıları 5 Kasım'da HDC2022 geliştirici konferansında açıklayacağını söylüyor.

    Huawei katlanabilir Mate Xs 2'ye uydu bağlantısı özelliği ekliyor Tam Boyutta Gör

    Test nedeniyle devre dışı bırakılmış olabilir

    Mate Xs 2 modelinin bu özelliği yazılımla etkinleştirilecek olsa da cihaza daha önce donanımsal olarak entegre edildiği anlaşılıyor. Muhtemelen şirket devam eden testler nedeniyle uydu bağlantısını devre dışı bırakmıştı. Şimdi kullanıma hazır hale gelmiş görünüyor.

    Katlanabilir telefon 2480 x 2200 piksel çözünürlükte 7.8 inçlik bir ekranla donatıldı. Qualcomm Snapdragon 888 4G platformundan güç alan cihazın ekranı kapalı konumdayken 6.5 inç, açıldığında ise 7.8 inç boyuta ulaşıyor. Huawei Mate Xs 2 bu yıl Nisan ayında çıkış yapmıştı.

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