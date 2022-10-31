Huawei katlanabilir Mate Xs 2'ye uydu bağlantısı özelliği ekliyor

Çinli marka katlanabilir Huawei Mate Xs 2 için özel bir güncelleme hazırlandığını resmen duyurdu. Yeni ürün yazılımı cihaza Beidou uydu bağlantısı desteği kazandıracak. Şirket güncellemeyle ilgili ayrıntıları 5 Kasım'da HDC2022 geliştirici konferansında açıklayacağını söylüyor.
Test nedeniyle devre dışı bırakılmış olabilir
Mate Xs 2 modelinin bu özelliği yazılımla etkinleştirilecek olsa da cihaza daha önce donanımsal olarak entegre edildiği anlaşılıyor. Muhtemelen şirket devam eden testler nedeniyle uydu bağlantısını devre dışı bırakmıştı. Şimdi kullanıma hazır hale gelmiş görünüyor.
Katlanabilir telefon 2480 x 2200 piksel çözünürlükte 7.8 inçlik bir ekranla donatıldı. Qualcomm Snapdragon 888 4G platformundan güç alan cihazın ekranı kapalı konumdayken 6.5 inç, açıldığında ise 7.8 inç boyuta ulaşıyor. Huawei Mate Xs 2 bu yıl Nisan ayında çıkış yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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