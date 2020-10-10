Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

    Oppo, yeni bir sızıntıya göre Avrupa'da yeni piyasaya sürülen Oppo A73'ün 5G versiyonunu piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Sızıntı, Oppo A73 5G'nin görüntülerini ve özelliklerini ortaya koyuyor
    1 hf.
    1,4b
    1
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Oppo'nun geçtiğimiz ay Hindistan'da piyasaya sürdüğü F17 modelinin yeniden markalaşmasıyla oluşan Oppo A73'ü bu hafta başlarında Avrupa'da sessizce piyasaya sürdü. Oppo, A73 modelinden sonra yine Avrupa pazarı için geliştirdiği cihazın 5G varyantını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Oppo A73 5G, A73'e göre farklı bir tasarım ve özelliklerle gelecek. Yeni bir sızıntı yaklaşmakta olan telefonun, görüntülerini, özelliklerinin ve fiyatını ortaya çıkardı.

     

    Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo A73 5G teknik özellikleri ve fiyatı

    Sızıntıya göre, Oppo A73 5G,  90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç FHD+ LCD ekranla gelecek. Telefonun 4G versiyonu olan A73'te 6.44 inç FHD + AMOLED ekran bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Oppo, 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla A72 5G'yi piyasaya sürdü

    Telefon, A73'te bulunan Snapdragon 662 yonga seti yerine 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile eşleştirilmiş Dimensity 720 yonga setinden güç alacak.

    Oppo A73 5G'nin üçlü arka kamera kurulumunda, 16MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP derinlik sensörü bulunacak. Telefonun ön tarafında ise 8MP bir kamera yer alacak.

    Ayrıca Bkz. "Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor"

    Oppo A73 5G, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2'yi çalıştıracak. Telefonunun parmak izi sensörü yana entegre şekilde gelecek. 7,9 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığında olacak Oppo A73 5G'de, 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve NFC bulunacak. Telefonun bataryası ise 4.040 mAh olacak.

    Oppo A73 5G'nin, Avrupa'da 299 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_a73_5g_specs_price_images-news-45716.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Horizon Zero Dawn 1 hf. Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı 1 hf. Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi 1 hf. Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor 1 hf. 2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü 1 hf. Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı 1 hf. Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL 1 hf. Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi 1 hf. Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı 1 hf. Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek 1 hf. ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor 1 hf. Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi 1 hf. Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi 1 hf. Skoda'dan arızayı ses analizi ile tanıyan yapay zekalı uygulama: Sound Analyzer 1 hf. Scania güneş enerjili hibrit kamyonları test etmeye başladı 1 hf. Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti 1 hf. Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor 1 hf. Türkiye'de TEK! 19 oyun testiyle "Asus ROG Strix RTX 3080 OC incelemesi" 1 hf. Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor 1 hf. Valorant'a 3. Kısım'la beraber yeni harita ve şifacı geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı Sonraki Samsung'un en ucuz 5G'li modeli Galaxy A42'nin teknik özellikleri yayınlandı 1 hf. Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor 1 hf. Casper VIA S38 tablet satışa çıkıyor 1 hf. Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var 1 hf. Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu 1 hf. iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı 1 hf. Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti 1 hf. FIFA 21'in 'hiçbir yenilik içermeyen' Switch versiyonu 10 üzerinden 2 puan aldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemciler iddialı geldi | Yeni işlemciler çok güçlü 1 hf. Hyundai'nin hidrojen yakıtlı kamyonu Xcient, Avrupa yollarına çıktı 1 hf. Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor 1 hf. PS5 geriye uyumluluğu detaylandı: Sadece 10 oyun oynanamıyor 1 hf. Fitbit'in Sense akıllı saati EKG özelliğini desteklemeye başladı 1 hf. Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak 1 hf. Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman 1 hf. AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte 1 hf. Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu 1 hf. Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor 1 hf. Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu 1 hf. Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün! Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız