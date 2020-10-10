Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

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Oppo'nun geçtiğimiz ay Hindistan'da piyasaya sürdüğü F17 modelinin yeniden markalaşmasıyla oluşan Oppo A73'ü bu hafta başlarında Avrupa'da sessizce piyasaya sürdü. Oppo, A73 modelinden sonra yine Avrupa pazarı için geliştirdiği cihazın 5G varyantını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Oppo A73 5G, A73'e göre farklı bir tasarım ve özelliklerle gelecek. Yeni bir sızıntı yaklaşmakta olan telefonun, görüntülerini, özelliklerinin ve fiyatını ortaya çıkardı.

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Oppo A73 5G teknik özellikleri ve fiyatı

Sızıntıya göre, Oppo A73 5G, 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç FHD+ LCD ekranla gelecek. Telefonun 4G versiyonu olan A73'te 6.44 inç FHD + AMOLED ekran bulunuyor.

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Telefon, A73'te bulunan Snapdragon 662 yonga seti yerine 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile eşleştirilmiş Dimensity 720 yonga setinden güç alacak.

Oppo A73 5G'nin üçlü arka kamera kurulumunda, 16MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP derinlik sensörü bulunacak. Telefonun ön tarafında ise 8MP bir kamera yer alacak.

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Oppo A73 5G, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2'yi çalıştıracak. Telefonunun parmak izi sensörü yana entegre şekilde gelecek. 7,9 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığında olacak Oppo A73 5G'de, 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve NFC bulunacak. Telefonun bataryası ise 4.040 mAh olacak.

Oppo A73 5G'nin, Avrupa'da 299 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/oppo_a73_5g_specs_price_images-news-45716.php

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