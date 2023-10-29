Oppo A79 5G piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Oppo A79 5G'nin özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 6,72 inç ekran, Full HD+ 2400×1080 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 391 PPI piksel yoğunluğu, 680 nit parlaklık, delikli kesim, %91,4 ekran-gövde oranı, Panda Glass koruması
- İşlemci: Mali-G57 MC2 GPU'lu sekiz çekirdekli Dimensity 6020 SoC.
- RAM: 8 GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50 MP birincil kamera, (Samsung ISOCELL JN1), f/1,8 diyafram açıklığı, 77 derece FOV, 2 MP derinlik sensörü (Omnivision OV02B1), f/2,4 diyafram açıklığı
- Ön Kamera: 8MP, f/2.0 diyafram açıklığı
- Pil: 33 W SUPERVOOC şarj estekli 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 5G, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3.
- Renk: Parlayan Yeşil ve Gizemli Siyah
Yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ile suya ve toza karşı dayanıklılık için IP54 derecesine sahip Oppo A79, yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak 240 dolarlık fiyat etiketiyle Oppo A79, kullanıcıların beğenisine sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.