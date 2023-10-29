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    Oppo A79 5G piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo, Dimensity 6020 SoC'den güç alan yeni cihazı Oppo A79 5G'yi piyasaya sürdü. İşte yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip cihazın özellikleri ve fiyatı:
    Oppo A79 5G piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce çoğu özelliği sızdırılan Oppo'nun yeni cihazı A79, artık resmiyet kazandı. Uzun zamandır merakla beklenen cihaz, dün itibariyle piyasaya sürüldü. Dimensity 6020 SoC tarafından güç alan cihaz, parlak ışıkta bile her ayrıntıyı görmenizi sağlayan Güneş Işığı Ekranı isimli özel ekranıyla oldukça dikkat çekti.

    İşte Oppo A79 5G'nin özellikleri ve fiyatı:

    Oppo A79 5G piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
     8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanına sahip cihaz, 1 TB'a kadar genişletme seçeneği de sunmakta. Panda Glass korumalı 6,72" 90Hz FullHD+ LCD bir ekran üzerine inşa edilen cihaz, Amazon Prime ve Netflix'te 1080p video akışına izin veren Widevine L1 sertifikasına da sahip.
    • Ekran:  6,72 inç ekran, Full HD+ 2400×1080 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 391 PPI piksel yoğunluğu, 680 nit parlaklık, delikli kesim, %91,4 ekran-gövde oranı, Panda Glass koruması
    • İşlemci:  Mali-G57 MC2 GPU'lu sekiz çekirdekli Dimensity 6020 SoC.
    • RAM: 8 GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50 MP birincil kamera, (Samsung ISOCELL JN1), f/1,8 diyafram açıklığı, 77 derece FOV, 2 MP derinlik sensörü (Omnivision OV02B1), f/2,4 diyafram açıklığı
    • Ön Kamera: 8MP, f/2.0 diyafram açıklığı
    • Pil: 33 W SUPERVOOC şarj estekli 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 5G, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3.
    • Renk: Parlayan Yeşil ve Gizemli Siyah

    Yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ile suya ve toza karşı dayanıklılık için IP54 derecesine sahip Oppo A79, yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak 240 dolarlık fiyat etiketiyle Oppo A79, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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